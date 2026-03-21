भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट में बड़ा अपडेट, लोहे के सरिया लगाए बिना बना रहे सुरंग

Bhopal Metro- मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट में बड़ा अपडेट सामने आया है। मेट्रो की सुरंग में ग्लास फाइबर की छड़ें लगाई जा रहीं हैं। नई तकनीक से लोहे के सरिया का उपयोग काफी कम हो गया है। सुरंग निर्माण में अब लोहे की छड़ों की जगह ग्लास फाइबर रिइन्फोस्र्ड पॉलीमर यानि जीएफआरपी ले रहा है। भोपाल में मेट्रो ट्रेन की अंडरग्राउंड रेलवे लाइन में सुरंग की वॉल में भी इसका ही प्रयोग होगा। लोहे से 75 फीसदी हल्की इन छड़ों का विरोध भी हो रहा है। हाल में उज्जैन में एक ब्रिज निर्माण में इन छड़ों के उपयोग को लेकर शासन से शिकायत तक हुई है। हालांकि एक्सपर्ट इन्हें जंगरोधी और अपेक्षाकृत अधिक मजबूत बता रहे हैं। उनका कहना है कि यह स्टील विकल्प बन रहा है, लेकिन उच्च गुणवत्ता जरूरी है। इसके उपयोग के पहले निर्माण में लग रही सामग्री की गुणवत्ता की गहराई से जांच तय कराई जानी चाहिए।