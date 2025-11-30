भोपाल में मौलाना मेहमूद मदनी का बड़ा बयान, ‘..जुल्म बढ़ेगा तो जिहाद होगा’, गरमाई सियासत

मौलाना मदनी ने कहा कि, इस मुल्क में आज की तारीख में नौजवान नशे में पड़े हुए हैं। बहुत से नौजवान ड्रग्स के नशे में हैं और वो ड्रग्स भी अफीम और चरस से आगे बढ़ गई है। केमिकल वाला नशा जिसका असर ज्यादा होता है, तेज होता है और उसे छोड़ना भी अफीम और चरस के मुकाबले मुश्किल होता है। मदनी ने कहा कि अब अफीम और चरस के नशे को ऑर्गेनिक नशा कहा जाने लगा है। इसके साथ ही मदनी ने कहा कि, हम जो काम कर रहे हैं, वो नीचे जाए। बजाय इसके कि मरकज और सूबे काम करें, बल्कि इन कामों के लिए मकामी यूनिटों को तैयार किया जाए।