Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

भोपाल में मौलाना मेहमूद मदनी का बड़ा बयान, ‘..जुल्म बढ़ेगा तो जिहाद होगा’, गरमाई सियासत

Mehmood Madani Statement In Bhopal : जमीयत उलेमा की गवर्निंग बॉडी की बैठक को संबोधित करते हुए मौलाना मेहमूद मदनी ने कहा- हुकूमत मजहबी इरादों से दखल दे रही है। पहनावे, पहचान और जीवनशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Nov 30, 2025

Mehmood Madani Statement In Bhopal

भोपाल में मौलाना मेहमूद मदनी (Photo Source- Patrika)

Mehmood Madani Statement In Bhopal : मुल्क में नफरती माहौल पैदा किया गया है। ये खास मजहब और वर्ग के खिलाफ किया जा रहा है। कहीं बुलडोजर, मॉब लिचिंग तो कहीं कानूनी उलझनों में फंसाया जा रहा है। मकसद मुसलमानों की आजादी कमजोर करने का प्रयास है। 'जिहाद' जैसे मुकद्दस लफ्ज को बदनाम करना इसी का हिस्सा है। जब-जब जुल्म बढ़ा है, तब-तब जिहाद हुआ है। ये हमेशा से जुल्म के खिलाफ होता रहा है और आगे भी होगा। ये बातें मौलाना महमूद मदनी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार को कही।

भोपाल में जमीयत उलेमा की गवर्निंग बॉडी की बैठक में वे बोले- हुकूमत मजहबी इरादों से दखल दे रही है। पहनावे, पहचान और जीवनशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मुस्लिम देश के बराबर के नागरिक हैं, पर शिक्षा, रोज़गार और सामाजिक बराबरी के अधिकार कमजोर हो रहे हैं। जमीयत की देशभर में इकाइयां बनेगी। ये समाज सुधार के काम करेंगी।

ड्रग्स के नशे में फंस रहे नौजवान- मदनी

मौलाना मदनी ने कहा कि, इस मुल्क में आज की तारीख में नौजवान नशे में पड़े हुए हैं। बहुत से नौजवान ड्रग्स के नशे में हैं और वो ड्रग्स भी अफीम और चरस से आगे बढ़ गई है। केमिकल वाला नशा जिसका असर ज्यादा होता है, तेज होता है और उसे छोड़ना भी अफीम और चरस के मुकाबले मुश्किल होता है। मदनी ने कहा कि अब अफीम और चरस के नशे को ऑर्गेनिक नशा कहा जाने लगा है। इसके साथ ही मदनी ने कहा कि, हम जो काम कर रहे हैं, वो नीचे जाए। बजाय इसके कि मरकज और सूबे काम करें, बल्कि इन कामों के लिए मकामी यूनिटों को तैयार किया जाए।

मदनी के बयान पर सारंग का पलटवार

मौलाना मदनी द्वारा दिए बयान को लेकर देश-प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। इसे लेकर खेल एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया है। मंत्री सारंग ने कहा- मौलाना मदनी, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। ये फिरकापरस्ती और देश को तोड़ने की बातें, इससे बहुत दिन राजनीति कर ली। संविधान और संवैधानिक व्यवस्था का मज़ाक उड़ाना, अब सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मदनी भूल रहे है कि, हिंदुस्तान में आज़ाद हिंदुस्तानी के रूप में रह रहे हैं तो संविधान का पालन करना होगा। सारंग ने कहा- खाते हिंदुस्तान की हैं, लेकिन गाते किसी और की, ये नहीं चलेगा।'

सच्चा इंसाफ..तब सुप्रीम

-धर्मांतरण परमेहमूद मदनी ने कहा कि- 'एक वर्ग है, जिसके घर वापसी के नाम पर हुकूमत ने खुली छूट दे रखी है। आए दिन धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। कार्रवाई नहीं की जा रही है। जबकि, उसी तरह के मामले में दूसरे मजहब को टारगेट किया जा रहा है।

-मदनी ने ये भी कहा कि, अब अदालतों के कई फैसले संदेह पैदा करने वाले हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट सच्चा इंसाफ करेगा, तभी सुप्रीम कहलाएगा।

-उन्होंने देश के युवाओं से अपील करते हुए कहा कि, माहौल को सुधारने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। सच्चे देशभक्त बनना चाहिए। नशा, भेदभाव जैसी बुराइयों को खुद से दूर कर समाज सेवा के कार्यों में बढ़ृ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Nov 2025 08:42 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में मौलाना मेहमूद मदनी का बड़ा बयान, ‘..जुल्म बढ़ेगा तो जिहाद होगा’, गरमाई सियासत

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

गजब मनमानी! हाईकोर्ट के आदेश का राजधानी में ही उड़ा मजाक, PWD ने दी थी अनुमति

illegal tree cutting bhojpur club bhopal mp high court order violated
भोपाल

एमपी में तैयार हो रहा 40 हजार कि.मी सड़कों का डिजिटल हेल्थ कार्ड, बचेगा बजट का दुरुप्योग

Roads Digital Health Cards
भोपाल

डेढ़ हजार सवालों का भार, 3 दिन में कैसे चुकाएगी सरकार!एमपी विधानसभा का सत्र सोमवार से

mp vidhansabha
भोपाल

Gen-Z ने ‘IAS अफसर’ का पुतला गधे पर घुमाया, चप्पल-जूतों से की पिटाई

भोपाल

महज 1.84 लाख में बन गया एमपी का यह विशाल एयरपोर्ट, खुद विमान लेकर आए थे टाटा

JRD Tata himself brought the plane to Indore Airport
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.