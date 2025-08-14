‘8 मेट्रो स्टेशन’ का एमडी ने किया निरीक्षण, मिलेंगी ये 10 सुविधाएं

जानकारी कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी के निरीक्षण बिंदुओं के तहत एमडी मेट्रो चैतन्य एस कृष्णा ने एम्स से सुभाष नगर स्टेशन व डिपो का निरीक्षण किया। यहां रेलवे लाइन से लेकर बिजली सब स्टेशन, कंट्रोल रूम व अन्य कामों को देखा। अगले पंद्रह दिन में काम पूरा कर सुरक्षा के बिंदू पुख्ता करने के निर्देश दिए। एमडी ने सुभाष नगर डिपो व पूरे प्रायोरिटी कॉरिडोर का निरीक्षण किया।