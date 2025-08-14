‘8 मेट्रो स्टेशन’ का एमडी ने किया निरीक्षण, मिलेंगी ये 10 सुविधाएं

MP News: एमपी के भोपाल शहर में सुभाषनगर से एम्स के बीच 90 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से टेस्टिंग लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से रोज 3 से 4 घंटे तक लगातार मेट्रो ट्रैक पर दौड़ रही है। इस दौरान 10 से 15 फेरे तक लगाए जा रहे हैं। यह टेस्टिंग नॉन स्टॉप हो रही है।
जानकारी कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी के निरीक्षण बिंदुओं के तहत एमडी मेट्रो चैतन्य एस कृष्णा ने एम्स से सुभाष नगर स्टेशन व डिपो का निरीक्षण किया। यहां रेलवे लाइन से लेकर बिजली सब स्टेशन, कंट्रोल रूम व अन्य कामों को देखा। अगले पंद्रह दिन में काम पूरा कर सुरक्षा के बिंदू पुख्ता करने के निर्देश दिए। एमडी ने सुभाष नगर डिपो व पूरे प्रायोरिटी कॉरिडोर का निरीक्षण किया।
-यात्रियों का प्रवेश और निकास भीड़-भाड़ रहित रखने चौड़े गलियारे
-पर्याप्त संख्या में सीढ़ियां, लिफ्ट और एस्केलेटर
-पूरे स्टेशन परिसर में सीसीटीवी कैमरे
-फायर एक्सटिंग्विशर, आपातकालीन सहायता बटन और फर्स्ट एड किट्र
-प्लेटफॉर्म पर स्क्रीन डोर है जो ट्रेन आने पर ही खुलते हैं व यात्रियों को ट्रैक पर गिरने से बचाते हैं
-प्रवेश द्वारों पर मेटल डिटेक्टर, सामान की स्क्रीनिंग मशीन
-नेत्रहीन यात्रियों के लिए ब्रेल लिपि में लिखे संकेत और फर्श पर विशेष टाइल्स
-डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड व घोषणा प्रणाली
-पूरे स्टेशन पर रूट मैप और दिशा-निर्देश के लिए स्पष्ट संकेत
-स्मार्ट कार्ड और क्यूआर-कोड आधारित टिकटिंग सिस्टम है
-08 मेट्रो स्टेशन के लिए काम नवंबर 2021 में शुरू हुआ
-300 वर्गमीटर दायरे का एक स्टेशन
-150 मीटर लंबाई और 20 मीटर की चौड़ाई का स्टेशन बना है
-53.25 करोड़ रुपए लागत एक स्टेशन की है
-426 करोड़ रुपए की बड़ी राशि इनपर खर्च की जा रही है