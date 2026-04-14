एमपी के 10 लाख किसानों को बड़ी सौगात, अब आसानी से मिलेगा कर्ज

Kisan- खेती की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। इससे किसानों की परेशानी भी बढ़ रही है। आर्थिक अभाव के कारण ज्यादातर किसानों को कर्ज लेकर काम चलाना पड़ता है। खाद-बीज खरीदने में भी दिक्कत आती है। किसानों की इन समस्याओं के निराकरण के लिए सहकारिता विभाग ने पहल की है। विभाग ने बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (बी पैक्स) के लिए सदस्यता महाभियान चलाया है। इसमें प्रदेशभर के 10 लाख किसानों को जोड़ा जाएगा। बी-पैक्‍स के सदस्य बनने पर किसानों को न केवल खाद-बीज में आती समस्याओं से निजात मिलेगी बल्कि उन्हें कर्ज भी बेहद आसानी से मिल सकेगा।