14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

सीएम ने दी 19,810 करोड़ की सौगात, मेगा पैकेज से सुधरेगी सड़क, खेती और सेहत

MP News: सीएम मोहन यादव ने 19810 करोड़ का मेगा पैकेज किया पास, नई सड़कों का बिछेगा जाल, पुरानी सड़कें होंगी चकाचक, किसान और महिला सुरक्षा पर भी होगा खर्च...

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Apr 14, 2026

MP CM Mohan Yadav

MP CM Mohan Yadav(CM X)

MP News: मोहन सरकार ने मध्यप्रदेश को रुपए 19,810 करोड़ के कामों की सौगात दी है। इससे नई सड़कों का निर्माण, पुरानी की मरम्मत, नई सिंचाई परियोजना, लोकहित के भवन, खेती व स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा। आठ स्थानों पर नए वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में सबसे ज्यादा राशि (10,801 करोड़) लोक निर्माण विभाग के कामों के लिए दी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए 3,553 करोड़ 35 लाख, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन के लिए 2,250 करोड़, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 1,674 करोड़, गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अस्पतालों व प्रभावितों के लिए 1,005 करोड़ रुपए की योजनाओं की निरंतरता को मंजूरी दी है। सागर के मिडवाया में 286.26 करोड़ की मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 286.26 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है।

बेटी और महिलाओं को एक ही छत के नीचे न्याय और मदद

प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने जिन आठ सेंटर्स को मंजूरी दी है उनमें मैहर, मऊगंज, पांढुर्ना, धार में मनावर और पीथमपुर, इंदौर में लसूड़िया और सांवेर एवं झाबुआ में पेटलावद शामिल हैं। ये आठ सेंटर सखी केंद्र के नाम से भी जाने जाते हैं। हिंसा (घरेलू, यौन, कार्यस्थल आदि) से प्रभावित महिलाओं और बालिकाओं को एक ही छत के नीचे आपातकालीन और गैर-आपातकालीन मदद उपलब्ध कराई जाती है। इनमें चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक परामर्श और अस्थायी आश्रय सेवाएं शामिल हैं।

किसानों को मिलती रहेगी 40 से 80% की छूट

इस दौरान सीएम मोहन यादव ने साफ किया कि प्रदेश भर के किसानों को कृषि यंत्रों पर 40-80% की सब्सिडी मिलती रहेगी। केंद्र ने 2014-15 से एसएमएएम शुरू की थी। यह एसएमएस सुविधा कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देकर कृषि को आधुनिक, किफायती बनाती है। यह छोटे, सीमांत किसानों तक मशीनरी पहुंचाने, कस्टम हायरिंग सेंटर के जरिए किराए पर उपकरण उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।

और किन कामों के लिए राशि की स्वीकृति?

  • लोक निर्माण विभाग को बीओटी मार्गों का विकास एवं पर्यवेक्षण के लिए 150 करोड़, बीओटी परियोजनाओं की समाप्ति पर भुगतान के लिए 765 करोड़, एन्यूटी भुगतान के लिए 4,564 करोड़, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम बाह्य वित्तीय परियोजना के लिए 5,322 करोड़ की मंजूरी।
  • पीएम पोषण शक्ति, मध्याह्न भोजन सहित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए 3,553 करोड़ 35 लाख।
  • केंद्र की मदद से नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। पांच वर्ष में 1,674 करोड़ खर्च होंगे।

ये भी पढ़ें

भोपाल समेत एमपी के 14 शहरों और 42 मोहल्लों के अटपटे नाम बदलेंगे! उठी मांग
भोपाल
MP News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

14 Apr 2026 09:08 am

Published on:

14 Apr 2026 09:06 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / सीएम ने दी 19,810 करोड़ की सौगात, मेगा पैकेज से सुधरेगी सड़क, खेती और सेहत

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में टीचर्स की वेतनवृद्धि और समयमान वेतनमान पर बड़ा फैसला, जल्द जारी होंगे आदेश

Major Decision in MP Regarding Teachers' Salary Increments and Time-Scale Pay Scales
भोपाल

एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें, बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की बड़ी बैठक आज

Major BJP Meeting Amidst Speculation of Cabinet Expansion in MP
भोपाल

आपराधिक रिकॉर्ड वाले को बनाया उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री के बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को पत्र से मची खलबली

Letter from Rajvardhan Singh Dattigaon to BJP President Hemant Khandelwal
भोपाल

नरोत्तम मिश्रा पर षड्यंत्र के आरोप, कांग्रेस नेता बोले- केंद्रीय मंत्री के ओएसडी ने बीजेपी में आने 70 करोड़ ऑफर किए

Rajendra Bharti Alleges Political Conspiracy Against Narottam Mishra
भोपाल

एमपी में एक और सार्वजनिक अवकाश घोषित, बैंकों की भी रहेगी छुट्टी, जारी किए आदेश

Banks in MP will also remain closed on April 14
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.