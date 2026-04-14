सीएम ने दी 19,810 करोड़ की सौगात, मेगा पैकेज से सुधरेगी सड़क, खेती और सेहत

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में सबसे ज्यादा राशि (10,801 करोड़) लोक निर्माण विभाग के कामों के लिए दी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए 3,553 करोड़ 35 लाख, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन के लिए 2,250 करोड़, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 1,674 करोड़, गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अस्पतालों व प्रभावितों के लिए 1,005 करोड़ रुपए की योजनाओं की निरंतरता को मंजूरी दी है। सागर के मिडवाया में 286.26 करोड़ की मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 286.26 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है।