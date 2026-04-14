एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट की तारीख तय, सीएम हाउस से जारी होंगे परीक्षा परिणाम

एक ओर शिक्षा विभाग परीक्षा परिणामों में व्यस्त है दूसरी ओर राजधानी में किताबों की मनमानी रोकने विभाग की कार्रवाई कागजों तक ही सीमित है। एनसीआरटी की किताबें सिलेबस में शामिल करने पर नोटिस तो जारी हुए, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की जा सकी है। इस दौरान बच्चों के बस्ते में निजी किताबें बढऩे में शिक्षा विभाग की भूमिका सामने आई। विभाग ने हर स्कूल से कक्षावार सिलेबस का जो ब्योरा मांगा उससे निजी किताबें नहीं हटाई गई। स्कूलों ने इसे मंजूरी की मुहर मानते हुए इन्हें अभिभावकों को थमा दिया।