एमपी में एक और सार्वजनिक अवकाश घोषित, बैंकों की भी रहेगी छुट्टी, जारी किए आदेश

Holiday- एमपी में एक और सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। 14 अप्रेल को डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर राज्य में अवकाश रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। खास बात यह है कि मंगलवार को बैंकों की भी छुट्टी रहेगी। अब 14 अप्रेल को सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक, बीमा कंपनियां, वित्तीय संस्थान एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकोंं में भी अवकाश रहेगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों पर भी लागू करने का निर्णय लिया है।