बीच रास्ते में रोका जीतू पटवारी का काफिला, सड़क पर पुलिस से हुई बहस

जीतू पटवारी ने कहा कि वह मेले में किसानों से संवाद के लिए जाना चाहते थे न की टकराव करने के लिए। पटवारी ने बताया कि मेले में जाने को लेकर उन्होंने पहले ही प्रशासन को पत्र लिखा था कि वह आखरी दिन मेले में पहुंचेंगे और किसानों से चर्चा करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पहले से बताने के बावजूद उन्हें जानबूझकर मेले में जाने से रोका गया। उन्होंने कहा कि उन्हें रोकने के लिए रायसेन तक के पूरे रास्ते में पुलिस बल तैनात था।