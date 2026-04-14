नरोत्तम मिश्रा पर षड्यंत्र के आरोप, कांग्रेस नेता बोले- केंद्रीय मंत्री के ओएसडी ने बीजेपी में आने 70 करोड़ ऑफर किए

Rajendra Bharti- मध्यप्रदेश के एक वरिष्ठ बीजेपी नेता और राज्य सरकार के पूर्व मंत्री पर गंभीर आरोप लगे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती ने बीजेपी के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर राजनीतिक षड्यंत्र के आरोप लगाए। उन्होंने सोमवार को भोपाल में पीसीसी में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती ने उनकी विधानसभा की सदस्यता जाने को लेकर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर साजिश रचने के आरोप लगाए। उन्होंने एफडी मामले की जांच सीबीआइ से कराने की मांग की। इसके साथ ही पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उन्हें बीजेपी में आने के लिए करोड़ों रुपए का लालच दिया गया था। हालांकि बीजेपी ने उनके तमाम आरोप नकार दिए हैं।