14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

नरोत्तम मिश्रा पर षड्यंत्र के आरोप, कांग्रेस नेता बोले- केंद्रीय मंत्री के ओएसडी ने बीजेपी में आने 70 करोड़ ऑफर किए

Rajendra Bharti राजेंद्र भारती बोले- गवाहों को धमकाया गया - पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा कर रहे साजिश

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Apr 14, 2026

Rajendra Bharti Alleges Political Conspiracy Against Narottam Mishra

Rajendra Bharti Alleges Political Conspiracy Against Narottam Mishra

Rajendra Bharti- मध्यप्रदेश के एक वरिष्ठ बीजेपी नेता और राज्य सरकार के पूर्व मंत्री पर गंभीर आरोप लगे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती ने बीजेपी के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर राजनीतिक षड्यंत्र के आरोप लगाए। उन्होंने सोमवार को भोपाल में पीसीसी में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती ने उनकी विधानसभा की सदस्यता जाने को लेकर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर साजिश रचने के आरोप लगाए। उन्होंने एफडी मामले की जांच सीबीआइ से कराने की मांग की। इसके साथ ही पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उन्हें बीजेपी में आने के लिए करोड़ों रुपए का लालच दिया गया था। हालांकि बीजेपी ने उनके तमाम आरोप नकार दिए हैं।

केंद्रीय मंत्री के ओएसडी ने 70 करोड़ ऑफर किए

पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने बताया कि मई 2024 में एक केंद्रीय मंत्री के ओएसडी ने उनसे मुलाकात की थी। दिल्ली में हुई इस मुलाकात में ओएसडी ने मुझे नरोत्तम मिश्रा का संदेश देते हुए सारे केस वापस लेकर भाजपा में आने को कहा था। इतना ही नहीं, निगम-मंडल का अध्यक्ष बनाने के साथ नुकसान की भरपाई में 70 करोड़ रुपए का भी ऑफर दिया। ऐसा नहीं करने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी।

कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती ने कहा कि वे केंद्रीय मंत्री के ओएसडी का नाम भी वक्त आने पर सार्वजनिक करेंगे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि एफडी मामले में गवाहों पर दबाव बना कर न्यायालयीन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया गया।

तथ्यहीन आरोप:

इधर भाजपा ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। एमपी बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने उनके आरोपों को तथ्यहीन बताया। अग्रवाल ने कहा कि राजेंद्र भारती मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगा रहे हैं। वे विधायकी खोने के बाद झूठे आरोपों से सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि हम न्यायपालिका के फैसले का स्वागत करते हैं और आगे भी करते रहेंगे।

गौरतलब है कि दतिया से कांग्रेस विधायक रहे राजेंद्र भारती की विधानसभा की सदस्यता निरस्त कर दी गई है। दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 27 साल पुराने एक बैंक फ्रॉड मामले में उन्हें दोषी करार देते हुए विभिन्न मामलों में अधिकतम तीन साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट का फैसला आते ही विधानसभा सचिवालय ने राजेंद्र भारती की विधायकी निरस्त कर दी थी। कांग्रेस इसे शुरु से ही सरकार की साजिश करार दे रही है।

कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने सन 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में दतिया विधानसभा सीट पर प्रदेश के दिग्गज बीजेपी नेता और पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को हराया था। उन्होंने मिश्रा को 7742 वोटों से शिकस्त दी थी। राजेेंद्र भारती की विधायकी निरस्त होने पर दतिया में उपचुनाव होने की स्थिति में बीजेपी पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर ही दांव लगा सकती है। राजेंद्र भारती केस की दिल्ली हाईकोर्ट में 15 अप्रैल को सुनवाई भी है।

ये भी पढ़ें

रिश्तेदार के घर एक टाइम का भोजन कर किया गुजारा, आशा भोसले ने खुद सुनाई संघर्ष की दास्तान
इंदौर
Asha Bhosle Recounts Her Tale of Struggle in Indore

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

14 Apr 2026 08:14 am

Published on:

14 Apr 2026 08:13 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / नरोत्तम मिश्रा पर षड्यंत्र के आरोप, कांग्रेस नेता बोले- केंद्रीय मंत्री के ओएसडी ने बीजेपी में आने 70 करोड़ ऑफर किए

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में टीचर्स की वेतनवृद्धि और समयमान वेतनमान पर बड़ा फैसला, जल्द जारी होंगे आदेश

Major Decision in MP Regarding Teachers' Salary Increments and Time-Scale Pay Scales
भोपाल

एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें, बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की बड़ी बैठक आज

Major BJP Meeting Amidst Speculation of Cabinet Expansion in MP
भोपाल

सीएम ने दी 19,810 करोड़ की सौगात, मेगा पैकेज से सुधरेगी सड़क, खेती और सेहत

MP CM Mohan Yadav
भोपाल

आपराधिक रिकॉर्ड वाले को बनाया उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री के बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को पत्र से मची खलबली

Letter from Rajvardhan Singh Dattigaon to BJP President Hemant Khandelwal
भोपाल

एमपी में एक और सार्वजनिक अवकाश घोषित, बैंकों की भी रहेगी छुट्टी, जारी किए आदेश

Banks in MP will also remain closed on April 14
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.