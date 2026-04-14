एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें, बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की बड़ी बैठक आज

MP BJP- एमपी में राजनैतिक गलियारों में एक बार फिर राज्य मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलें लगाई जा रहीं हैं। प्रदेश में निगम, मंडलों में नियुक्तियां भी की जानी हैं। प्रदेश बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की आज बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें इन दोनों मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। भाजपा कोर कमेटी की यह बैठक भोपाल में रखी गई है। इसमें संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी बीजेपी के राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री शिवप्रकाश व क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित प्रदेश के 16 दिग्गज नेता मौजूदा मुद्दों से लेकर भविष्य की रणनीति पर मंथन करेंगे।