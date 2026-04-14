आपराधिक रिकॉर्ड वाले को बनाया उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री के बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को पत्र से मची खलबली

MP BJP- प्रदेश भाजपा द्वारा पांच साल के लंबे इंतजार के बाद जारी हुई भारतीय जनता युवा मोर्चा की नई प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर पार्टी के भीतर सियासी घमासान मचा है। विवाद की मुख्य वजह केंद्रीय नेतृत्व की तय गाइडलाइन से ज्यादा उम्र वालों के साथ-साथ आपराधिक रिकॉर्ड वालों को बड़े पद देने को लेकर है। विवाद इतना बढ़ा कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने संगठन के समक्ष नाराजगी जाहिर की। पूर्व मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने तो पार्टी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को बाकायदा पत्र लिखकर शिकायत कर डाली है। इसमें धार से उपाध्यक्ष बनाए गए जय सूर्या जैसे कई नामों पर आपत्ति जताई है।