एमपी में टीचर्स की वेतनवृद्धि और समयमान वेतनमान पर बड़ा फैसला, जल्द जारी होंगे आदेश

Teachers- मध्यप्रदेश के टीचर्स इन दिनों सरकार से कुछ असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानि TET को लेकर उनकी नाराजगी कायम है। इससे प्रदेश के करीब डेढ़ लाख टीचर प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ ही वेतनवृद्धि और समयमान वेतनमान में हो रहे विलंब को लेकर भी राज्य के शिक्षकों का गुस्सा लगातार बढ़ते जा रहा है। अब सरकार उनकी समस्याओं के निदान के लिए आगे आई है। लोक शिक्षण आयुक्त ने इसके लिए बाकायदा एक बैठक बुलाई जिसमें शिक्षकों एवं कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी। इसमें टीचर्स की वेतनवृद्धि और समयमान वेतनमान पर बड़ा फैसला लिया गया। लोक शिक्षण आयुक्त ने पात्र शिक्षकों के लिए आदेश जल्द जारी करने का विश्वास दिलाया।