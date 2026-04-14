एमपी के इस क्षेत्र में नए मकान-दुकान बनाने पर पाबंदी, सीएम मोहन यादव ने दिया सख्त आदेश

Amarkantak- नर्मदा संरक्षण पर मोहन सरकार का फोकस पहले से बढ़ गया है। अब नदी के उद्गम स्थल में नो कंस्ट्रक्शन व नो मूवमेंट जोन का दायरा बढ़ाने की तैयारी है। इसके अंतर्गत सीएम मोहन यादव ने इलाके में नए निर्माण कार्यों पर पूरी तरह पाबंदी लगाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि उक्त क्षेत्रफल को अधिसूचित किया जाए, ताकि नर्मदा का उद्गगम हमेशा-हमेशा के लिए चुनौती मुक्त हो। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसके लिए सोमवार को अमरकंटक पहुंचे, यहां साधु-संतों, जनप्रतिनिधियों और नर्मदा के संरक्षण से जुड़ी नर्मदा समग्र समेत अन्य संस्थाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। उद्गम स्थल समेत समग्र नर्मदा के संरक्षण पर उनके विचार जाने और अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक विचारों को सूचीबद्ध करें और उनका परीक्षण भी कराएं।