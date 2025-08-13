13 अगस्त 2025,

भोपाल

Metro Project: 8 मेट्रो स्टेशन में पार्किंग के लिए ’12 बड़े प्लॉट’ तय, जमीनी विवाद शुरु

MP News: कब्जे के लिए नगरीय प्रशासन के माध्यम से मेट्रो कारपोरेशन ने आरसीएमएस में प्रकरण दर्ज किए हैं।

भोपाल

Astha Awasthi

Aug 13, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: मेट्रो ट्रेन स्टेशन के पास वाहन की पार्किंग अभी जमीन विवाद में उलझी हुई है। मेट्रो कारपोरेशन ने प्रायोरिटी कॉरिडोर के आठ स्टेशन के पास करीब 12 बड़े प्लॉट पार्किंग के लिए तय किए हैं। कारपोरेशन ये जमीन शासन से आवंटित कराना चाहता है, लेकिन इनमें कई तरह के कब्जे और विवाद है।

कब्जे के लिए नगरीय प्रशासन के माध्यम से मेट्रो कारपोरेशन ने आरसीएमएस में प्रकरण दर्ज किए हैं। अब तहसीलदार व एसडीएम स्तर पर इनकी सुनवाई की निराकरण की प्रक्रिया की जा रही है। जब तक इनका निराकरण नहीं होगा, पार्किंग विकसित नहीं हो पाएगी।

अभी ये स्थिति

अभी मेट्रो ट्रेन के किसी स्टेशन के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। अक्टूबर में मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू करना है। ऐसे में मेट्रो में सवारी के लिए लोगों को अपने घर से किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही यहां पहुंचना होगा। यदि वह वाहन लेकर पहुंचे तो उनके सामने पार्किंग की दिक्कत बनेगी।

पार्किंग के लिए स्थल तय है। तय प्रक्रिया से इस पर आमजन सुविधा के तहत पार्किंग तय करेंगे।- चैतन्य एस कृष्णा, एमडी, मेट्रो रेल कारपोरेशन

अभी इन स्टेशनों के लिए पार्किंग

सुभाष नगर, केंद्रीय विद्यालय, बोर्ड ऑफिस, एमपी नगर, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, डीआरएम ऑफिस, अलकापुरी व एम्स।

पार्किंग नहीं तो ऐसी बनेगी स्थिति

मेट्रो स्टेशन के पास पार्किंग नहीं होने से सिर्फ स्टेशन से 300 से 500 मीटर दायरे वाले ही अप्रभावित रहेंगे। वे घर से पैदल मेट्रो स्टेशन पहुंच सकेंगे। इससे दूर रहने पर या तो पैदल लंबी दूरी तय करना होगी या फिर किसी माध्यम से स्टेशन तक पहुंचना होगा। गौरतलब है कि यही वजह रही कि इंदौर में मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू हो गया है, लेकिन यहां मेट्रो को यात्री नहीं मिल रहे।

Published on:

13 Aug 2025 10:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Metro Project: 8 मेट्रो स्टेशन में पार्किंग के लिए '12 बड़े प्लॉट' तय, जमीनी विवाद शुरु

