Metro Project: 8 मेट्रो स्टेशन में पार्किंग के लिए ’12 बड़े प्लॉट’ तय, जमीनी विवाद शुरु

मेट्रो स्टेशन के पास पार्किंग नहीं होने से सिर्फ स्टेशन से 300 से 500 मीटर दायरे वाले ही अप्रभावित रहेंगे। वे घर से पैदल मेट्रो स्टेशन पहुंच सकेंगे। इससे दूर रहने पर या तो पैदल लंबी दूरी तय करना होगी या फिर किसी माध्यम से स्टेशन तक पहुंचना होगा। गौरतलब है कि यही वजह रही कि इंदौर में मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू हो गया है, लेकिन यहां मेट्रो को यात्री नहीं मिल रहे।