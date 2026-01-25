48 घंटे में बिगड़ेगा मौसम, इन 21 जिलों में बारिश की चेतावनी, घने कोहरे और ठंड की चपेट में आधा राज्य

अगले 48 घंटों में बिगड़ेगा मौसम! (photo Source- Patrika)
MP Weather Update : पश्चिमी विश्रोभ के चलते पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद मध्य प्रदेश एक बार फिर ठंड की चपेट में आ गया है। प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में कोहरा और कोल्ड-डे जैसे हालात बन रहे हैं। वहीं, रात के साथ साथ दिन के तापमान में भी तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, आज और कल यानी 25 और 26 जनवरी को प्रदेश के अधिकतर इलाकों में कड़ाके की ठंड और कोहरे का असर देखने को मिल रहा है, जबकि 27 और 28 जनवरी से मौसम पलटने के साथ-साथ सूबे के अधिकतर इलाकों में मावठी बारिश की चेतावनी दी गई है।
मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर भारत में फिलहाल, दो साइक्लोनिक सकुर्लेशन एक्टिव हैं। वहीं, एक लो प्रेशर एरिया और ट्रफ की भी सक्रियता बताई जा रही है। इसी के प्रभाव के चलते बीते 24 घंटों के दौरान ग्वालियर-चंबल के जिलों में बारिश दर्ज की गई है। 26 जनवरी को उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने वाला पश्चिमी विक्षोभ स्ट्रॉन्ग है। जिसका असर एमपी में देखने को मिलेगा। 27 और 28 जनवरी को मध्य प्रदेश के आधे हिस्से में बारिश होने की संभावना है।
आगामी 27 जनवरी यानी मंगलवार को प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, विदिशा, सागर, श्योपुर, शिवपुरी, शाजापुर, अशोकनगर, आगर मालवा, भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, रतलाम, राजगढ़, गुना, मंदसौर और नीमच में बारिश की संभावना है। जबकि, 28 जनवरी को जबलपुर, विदिशा, शहडोल, सिंगरौली, सीधी, सतना, सागर, रायसेन, मैहर, मऊगंज, छतरपुर, टीकमगढ़, रीवा, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर और उमरिया में बारिश का अलर्ट है।
प्रदेश का सबसे ठंडा शहर मंदसौर रहा। जबकि, भोपाल और इंदौर में भी बीती शाम से अचानक तापमान में गिरावट दर्ज हुई। बीती रात मंदसौर का न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री दर्ज हुआ। जबकि राजगढ़ का 7.4 डिग्री, नीमच के मरुखेड़ा में 7.9 डिग्री, कल्याणपुर में 8.2 डिग्री, पचमढ़ी में 8.2 डिग्री और कटनी के करौंदी में 9.2 डिग्री सेल्सियस न्यनतम तापमान दर्ज हुआ।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग