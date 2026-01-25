25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

48 घंटे में बिगड़ेगा मौसम, इन 21 जिलों में बारिश की चेतावनी, घने कोहरे और ठंड की चपेट में आधा राज्य

MP Weather Update : पहाड़ों में हुई बर्फबारी के बाद एमपी में एक बार फिर ठंड और घने कोहरे का दौर लौटा है। 25-26 जनवरी को प्रदेश के अधिकतर इलाकों में सर्दी और कोहरे छाया रहेगा, जबकि 27-28 जनवरी को कई जिलों में मावठी बारिश की संभावना है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 25, 2026

MP Weather Update

अगले 48 घंटों में बिगड़ेगा मौसम! (photo Source- Patrika)

MP Weather Update : पश्चिमी विश्रोभ के चलते पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद मध्य प्रदेश एक बार फिर ठंड की चपेट में आ गया है। प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में कोहरा और कोल्ड-डे जैसे हालात बन रहे हैं। वहीं, रात के साथ साथ दिन के तापमान में भी तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, आज और कल यानी 25 और 26 जनवरी को प्रदेश के अधिकतर इलाकों में कड़ाके की ठंड और कोहरे का असर देखने को मिल रहा है, जबकि 27 और 28 जनवरी से मौसम पलटने के साथ-साथ सूबे के अधिकतर इलाकों में मावठी बारिश की चेतावनी दी गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर भारत में फिलहाल, दो साइक्लोनिक सकुर्लेशन एक्टिव हैं। वहीं, एक लो प्रेशर एरिया और ट्रफ की भी सक्रियता बताई जा रही है। इसी के प्रभाव के चलते बीते 24 घंटों के दौरान ग्वालियर-चंबल के जिलों में बारिश दर्ज की गई है। 26 जनवरी को उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने वाला पश्चिमी विक्षोभ स्ट्रॉन्ग है। जिसका असर एमपी में देखने को मिलेगा। 27 और 28 जनवरी को मध्य प्रदेश के आधे हिस्से में बारिश होने की संभावना है।

27 और 28 जनवरी को यहां बारिश का अलर्ट

आगामी 27 जनवरी यानी मंगलवार को प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, विदिशा, सागर, श्योपुर, शिवपुरी, शाजापुर, अशोकनगर, आगर मालवा, भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, रतलाम, राजगढ़, गुना, मंदसौर और नीमच में बारिश की संभावना है। जबकि, 28 जनवरी को जबलपुर, विदिशा, शहडोल, सिंगरौली, सीधी, सतना, सागर, रायसेन, मैहर, मऊगंज, छतरपुर, टीकमगढ़, रीवा, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर और उमरिया में बारिश का अलर्ट है।

तेज सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंड

प्रदेश का सबसे ठंडा शहर मंदसौर रहा। जबकि, भोपाल और इंदौर में भी बीती शाम से अचानक तापमान में गिरावट दर्ज हुई। बीती रात मंदसौर का न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री दर्ज हुआ। जबकि राजगढ़ का 7.4 डिग्री, नीमच के मरुखेड़ा में 7.9 डिग्री, कल्याणपुर में 8.2 डिग्री, पचमढ़ी में 8.2 डिग्री और कटनी के करौंदी में 9.2 डिग्री सेल्सियस न्यनतम तापमान दर्ज हुआ।

ये भी पढ़ें

करोड़ों के फ्रॉड का मास्टरमाइंड किंगपिन पकड़ाया, आश्रम के तत्कालीन सचिव को किया था डिजिटल अरेस्ट
ग्वालियर
Cyber ​​Fraud

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

25 Jan 2026 11:32 am

Published on:

25 Jan 2026 10:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 48 घंटे में बिगड़ेगा मौसम, इन 21 जिलों में बारिश की चेतावनी, घने कोहरे और ठंड की चपेट में आधा राज्य

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP Board Exam 2026 : इस बार नकल रोकने की तगड़ी तैयारी में बोर्ड, इस एप से होगी निगरानी

MP Board Exam 2026
भोपाल

एक्टर सैफ अली खान सहित नवाब परिवार से मांगे जाएंगे संपत्ति रिकॉर्ड, होगी जांच

Property records
भोपाल

MP-UP के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, 6 बड़े स्टेशनों में होगा स्टॉपेज

Indian railway
भोपाल

27 जनवरी से ‘पेपरलेस’ होगा नगर निगम, 1 क्लिक में मिलेगी पूरी जानकारी

municipal corporation
भोपाल

Traffic Diversion: 26 जनवरी को बंद रहेंगे शहर के कई रास्ते, डायवर्सन प्लान जारी

Traffic Diversion
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.