48 घंटे में बिगड़ेगा मौसम, इन 21 जिलों में बारिश की चेतावनी, घने कोहरे और ठंड की चपेट में आधा राज्य

MP Weather Update : पश्चिमी विश्रोभ के चलते पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद मध्य प्रदेश एक बार फिर ठंड की चपेट में आ गया है। प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में कोहरा और कोल्ड-डे जैसे हालात बन रहे हैं। वहीं, रात के साथ साथ दिन के तापमान में भी तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, आज और कल यानी 25 और 26 जनवरी को प्रदेश के अधिकतर इलाकों में कड़ाके की ठंड और कोहरे का असर देखने को मिल रहा है, जबकि 27 और 28 जनवरी से मौसम पलटने के साथ-साथ सूबे के अधिकतर इलाकों में मावठी बारिश की चेतावनी दी गई है।