Traffic Diversion: 26 जनवरी को बंद रहेंगे शहर के कई रास्ते, डायवर्सन प्लान जारी

MP News: गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को लाल परेड मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान यातायात व्यवस्था के बनाने डायवर्सन प्लान जारी किया है। यह व्यवस्था सुबह 6 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक लागू रहेगी। सुबह 7:30 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक पुलिस मुख्यालय तिराहे से कंट्रोल रूम तिराहे के बीच सामान्य वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। रोशनपुरा, भारत टॉकीज, टीटी नगर, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की ओर जाने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं।