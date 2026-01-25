25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

Traffic Diversion: 26 जनवरी को बंद रहेंगे शहर के कई रास्ते, डायवर्सन प्लान जारी

MP News: सुबह 7:30 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक पुलिस मुख्यालय तिराहे से कंट्रोल रूम तिराहे के बीच सामान्य वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Jan 25, 2026

Traffic Diversion

Traffic Diversion प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

MP News: गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को लाल परेड मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान यातायात व्यवस्था के बनाने डायवर्सन प्लान जारी किया है। यह व्यवस्था सुबह 6 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक लागू रहेगी। सुबह 7:30 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक पुलिस मुख्यालय तिराहे से कंट्रोल रूम तिराहे के बीच सामान्य वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। रोशनपुरा, भारत टॉकीज, टीटी नगर, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की ओर जाने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं।

अनुमति प्राप्त भारी वाहनों का लाल परेड मैदान की ओर आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। जनता से अपील नगरीय यातायात पुलिस भोपाल ने आम जनता से अनुरोध किया है कि तय डायवर्सन मार्गों का उपयोग कर यातायात व्यवस्था में सहयोग करें। किसी भी असुविधा की स्थिति में यातायात हेल्पलाइन नंबर 0755-2677340 या 0755-2443850 पर संपर्क किया जा सकता है।

कल से तीन दिन तक आमजन के लिए खुला रहेगा लोकभवन

लोकभवन (राजभवन) रविवार से तीन दिन तक आमजन के लिए खुला रहेगा। तीनों दिन नागरिक लोकभवन की ऐतिहासिकता, प्राकृतिक सौंदर्य एवं विशेष सजावट को करीब से देख सकेंगे। यहां केन्द्रीय संचार ब्यूरो और मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा 'राजभवन से लोकभवन' विषय पर आधारित प्रदर्शनी विशेष आकर्षण रहेगी।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल के फैसले के बाद राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे लोक भवन का भ्रमण जरूर करें और लोकतांत्रिक मूल्यों को निकट से अनुभव कर संविधान के प्रति सम्मान एवं गौरव की भावना को और अधिक सुदृढ़ करें। यह आयोजन नागरिकों और शासन के बीच संवाद, सहभागिता और विश्वास को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

ये भी पढ़ें

‘लोकेशन मर्जर’ का खाका तैयार, 200 से ज्यादा जगहों पर बढ़ेंगे रेट
ग्वालियर
Property rates

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

25 Jan 2026 10:50 am

Published on:

25 Jan 2026 10:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Traffic Diversion: 26 जनवरी को बंद रहेंगे शहर के कई रास्ते, डायवर्सन प्लान जारी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP Board Exam 2026 : इस बार नकल रोकने की तगड़ी तैयारी में बोर्ड, इस एप से होगी निगरानी

MP Board Exam 2026
भोपाल

एक्टर सैफ अली खान सहित नवाब परिवार से मांगे जाएंगे संपत्ति रिकॉर्ड, होगी जांच

Property records
भोपाल

MP-UP के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, 6 बड़े स्टेशनों में होगा स्टॉपेज

Indian railway
भोपाल

27 जनवरी से ‘पेपरलेस’ होगा नगर निगम, 1 क्लिक में मिलेगी पूरी जानकारी

municipal corporation
भोपाल

48 घंटे में बिगड़ेगा मौसम, इन 21 जिलों में बारिश की चेतावनी, घने कोहरे और ठंड की चपेट में आधा राज्य

MP Weather Update
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.