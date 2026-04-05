मिडिल ईस्ट युद्ध की मार, एमपी में रोजमर्रा की चीजें बिस्किट, तेल, पानी, दवाइयां आदि महंगी

यही नहीं, युद्ध के दुष्परिणाम रोजमर्रा के इस्तेमाल के बिस्किट, नमकीन, कुरकुरे जैसी कई खाद्य वस्तुओं पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि, ये सब चीजें भी पॉलिथीन पैकिंग में ही आती हैं। फिलहाल, गौर करें तो बाजार में अभी जनवरी और फरवरी में तैयार हुए उत्पाद ही आ रहे हैं। जिन पर पुरानी कीमतें लागू हैं। लेकिन अब कई कंपनियां संकेत देने लगी हैं कि, आने वाले समय में इन उत्पादों की कीमतों में एक से पांच रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा खाद्य तेल, जो प्लास्टिक बोतलों और केन में पैक होता है, उसके दाम भी पांच से दस रुपए बढ़े हैं।