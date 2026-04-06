बुंदेलखंड को 631 करोड़ की सौगात, ओरछा-झांसी के बीच बनेगा दक्षिणी बाईपास

बता दें कि एक दिन पहले शनिवार को भी केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्यप्रदेश को 758 करोड़ रुपये की बड़ी सौगात दी थी। शनिवार को उन्होंने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-46 के इटारसी-बैतूल सेक्शन में 22 km लंबे टाइगर कॉरिडोर को 4-लेन बनाने के लिए 758 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी। तब पोस्ट कर उन्होंने लिखा था- यह क्षेत्र खेती-बाड़ी का एक बड़ा केंद्र है, और यहां कोयला, तांबा, ग्रेफाइट और सीसा-जस्ता जैसे प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में मौजूद हैं। इस सेक्शन को 4-लेन बनाने से पूरे क्षेत्र में माल ढुलाई में लगने वाला समय कम होगा और सुरक्षा बढ़ेगी साथ ही किसानों के लिए बाज़ारों और मंडियों तक पहुंच भी आसान हो जाएगी। इस परियोजना में जानवरों के सुरक्षित रूप से सड़क पार करने के लिए 11 खास अंडरपास और ओवरपास बनाए जाएंगे, जिससे आस-पास के वन्यजीव इलाकों में सड़क दुर्घटनाओं और जानवरों की मौत के मामलों में कमी आएगी।