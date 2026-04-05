एमपी में राजनीतिक नियुक्तियां के पहले शिवराजसिंह चौहान से मिले सीएम और प्रदेशाध्यक्ष, बढ़ी हलचल

Shivraj singh chauhan- मध्यप्रदेश में राजनीतिक हल्कों में निगम-मंडलों व प्राधिकरणों में नियुक्तियों की सूची जारी होने का इंतजार किया जा रहा है। 3 दिन पहले ही सीएम मोहन यादव व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की दिल्ली यात्रा को भी इससे जोड़ा गया। बताया जा रहा है कि निगम, मंडलों व प्राधिकरणों में नियुक्तियों के लिए बीजेपी नेताओं के नामों की हाईकमान की मंजूरी मिल चुकी है और किसी भी वक्त इसकी घोषणा की जा सकती है। इसी गहमागहमी के बीच सीएम मोहन यादव व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान Shivraj singh chauhan से मुलाकात की। प्रदेश के पूर्व सीएम व पार्टी के वरिष्ठ नेता से इस मुलाकात ने राजधानी का राजनैतिक पारा भी चढ़ा दिया है। बीजेपी में अंदरूनी हलचलेें बढ़ गई हैं।