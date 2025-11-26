Patrika LogoSwitch to English

‘पहले पकड़ो फिर बताएंगे किसने की तोड़फोड़…’, इंस्टा LIVE पर पुलिस को चुनौती

MP News: एसीपी राकेश सिंह बघेल का कहना है कि फरार बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

भोपाल

image

Astha Awasthi

Nov 26, 2025

(Photo Source - Patrika)

(Photo Source - Patrika)

MP News:एमपी के भोपाल शहर में गौतम नगर थाना क्षेत्र में हुए वाहन तोड़फोड़ के मामले में बदमाशों का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें गिरफ्तार आरोपियों के दो साथी सोशल मीडिया पर लाइव आए और पुलिस को खुलेआम चुनौती देते हुए बोले कि पहले पकड़कर दिखाओ, फिर बताएंगे किसने की तोड़फोड़। वीडियो बनाने वाले आरोपी का नाम अभिषेक यादव है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि पुलिस को सूचना देने वालों की अब खैर नहीं है। 'मुखबिरों की गर्दन में छुरी फंसाएंगे…', इंस्टा वीडियो संज्ञान में लेकर पुलिस आरोपियों की खोजबीन में टीमें लगा दी हैं।

यह था पूरा मामला

बीते शनिवार की रात ग्रीन पार्क कॉलोनी में बदमाशों ने पत्थरों और डंडों से हमला कर आसपास खड़े वाहनों को नुकसान पहुंचाया। सुबह क्षेत्रवासियों ने अपने वाहन क्षतिग्रस्त देखे तो आक्रोशित होकर थाना पहुंचे और पूरे मामले की शिकायत की। वहीं, जब सोशल मीडिया पर बदमाशों का लाइव वीडियो वायरल हुआ, तो पुलिस भी सक्रिय हो गई। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए।

वीडियो की तकनीकी जांच

एसीपी राकेश सिंह बघेल का कहना है कि फरार बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की तकनीकी जांच जारी है और पुलिस लगातार संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दे रही है। क्षेत्र में बढ़ते अपराध को देखते हुए पुलिस ने गश्त भी तेज कर दी है।

गिरफ्तार हुए ये आरोपी

अंकित यादव पिता ओम प्रकाश यादव (24), निवासी काली मंदिर के पास, थाना टीला जमालपुरा, आर्यन पंथी पिता इमरत लाल पंथी (20), निवासी शिवालय मंदिर के पास, टीला जमालपुरा, अर्जुन सिंह सोंधिया पिता बन्ने सिंह सोंधिया (22), निवासी इब्राहिमगंज और चीनू उर्फ कुनाल कुरील पिता दुर्गेश कुरील (18), निवासी काली मंदिर के पास, टीला जमालपुरा की गिरफ्तारी हो चुकी है।

Updated on:

26 Nov 2025 12:53 pm

Published on:

26 Nov 2025 12:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 'पहले पकड़ो फिर बताएंगे किसने की तोड़फोड़…', इंस्टा LIVE पर पुलिस को चुनौती

