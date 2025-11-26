‘पहले पकड़ो फिर बताएंगे किसने की तोड़फोड़…’, इंस्टा LIVE पर पुलिस को चुनौती

MP News:एमपी के भोपाल शहर में गौतम नगर थाना क्षेत्र में हुए वाहन तोड़फोड़ के मामले में बदमाशों का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें गिरफ्तार आरोपियों के दो साथी सोशल मीडिया पर लाइव आए और पुलिस को खुलेआम चुनौती देते हुए बोले कि पहले पकड़कर दिखाओ, फिर बताएंगे किसने की तोड़फोड़। वीडियो बनाने वाले आरोपी का नाम अभिषेक यादव है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि पुलिस को सूचना देने वालों की अब खैर नहीं है। 'मुखबिरों की गर्दन में छुरी फंसाएंगे…', इंस्टा वीडियो संज्ञान में लेकर पुलिस आरोपियों की खोजबीन में टीमें लगा दी हैं।