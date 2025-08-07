‘मोबाइल पासपोर्ट’ सेवा शुरु, ‘पासपोर्ट वैन’ खुद आएगी आपके घर

MP News: पासपोर्ट बनवाना अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है। विदेश मंत्रालय के निर्देश पर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में मोबाइल पासपोर्ट सेवा की शुरुआत कर दी है। रीजनल पासपोर्ट अधिकारी शीतांशु चौरसिया ने बताया कि शहर में मोबाइल वैन के जरिए प्रतिदिन पासपोर्ट ऑफिस के अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
वहीं अपॉइंटमेंट बुकिंग के बाद आवेदक सीधे मुख्य कार्यालय आकर अपने दस्तावेजों की जांच के बाद प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। तत्काल पासपोर्ट के लिए 3000 एवं साधारण आवेदन के लिए महज 1500 रुपए का शुल्क जमा कर स्वयं का पासपोर्ट तैयार करवाया जा सकता है।
पासपोर्ट कार्यालय द्वारा मैनिट के 6000 छात्र-छात्राओं शिक्षकों की सुविधा के लिए गुरुवार को मोबाइल वैन मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर पहुंचाई जाएगी। पासपोर्ट कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि शहर में और संभाग में अधिक से अधिक पासपोर्ट बनाकर लोगों को विदेश मंत्रालय के नियमों से अवगत कराना इस सेवा का उद्देश्य है।
-आपको सबसे पहले पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
-यहां पर आपको मोबाइल पासपोर्ट सेवा" का विकल्प मिलेगा, जहां आप अपनी सुविधा के अनुसार अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।
-अपॉइंटमेंट के दिन, पासपोर्ट वैन आपके बताए गए स्थान पर आएगी और आपके दस्तावेजों का सत्यापन करेगी।
-आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा।
-सत्यापन के बाद, आपको ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा, जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी और बायोमेट्रिक डेटा सुरक्षित रूप से एन्क्रिप्टेड होंगे।