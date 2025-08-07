‘मोबाइल पासपोर्ट’ सेवा शुरु, ‘पासपोर्ट वैन’ खुद आएगी आपके घर

MP News: पासपोर्ट बनवाना अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है। विदेश मंत्रालय के निर्देश पर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में मोबाइल पासपोर्ट सेवा की शुरुआत कर दी है। रीजनल पासपोर्ट अधिकारी शीतांशु चौरसिया ने बताया कि शहर में मोबाइल वैन के जरिए प्रतिदिन पासपोर्ट ऑफिस के अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।