मानसून फिर पकड़ेगा ‘स्पीड’, 24 जिलों में होगी धमाकेदार बारिश, IMD की चेतावनी

MP Rain Alert: वर्तमान में मानसून द्रोणिका जैसलमेर, कोटा, दतिया, सीधी, रांची, बांकुरा, दीघा से होकर बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है...

भोपाल

Aug 22, 2025

MP Rain Alert: एमपी के कई जिलों नें मौसम ने एक बार फिर करवट ली। सुबह से ही आसमान में काले बादलों का डेरा रहा और दिनभर रुक-रुक कर रिमझिम बारिश का दौर चलता रहा। इस हल्की बारिश ने जहां एक ओर मौसम को सुहावना बनाया, वहीं दूसरी ओर वातावरण में आर्द्रता (नमी) का स्तर बढ़ने से लोगों को तीव्र उमस और बेचैनी का सामना करना पड़ा।

पिछले कुछ दिनों से पड़ रही तेज धूप और गर्मी के बाद मौसम में आए इस बदलाव ने लोगों को राहत तो दी, लेकिन उमस ने इस राहत को बेचैनी में बदल दिया। दिन का अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन हवा में नमी का प्रतिशत अधिक होने के कारण लोगों को सामान्य से अधिक गर्मी महसूस हुई।

फिर से बन रहा सिस्टम

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण मालवा क्षेत्र में यह मानसूनी गतिविधि सक्रिय हुई है। विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भी शहर और आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। वर्तमान में मानसून द्रोणिका जैसलमेर, कोटा, दतिया, सीधी, रांची, बांकुरा, दीघा से होकर बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। पश्चिमोत्तर मध्य प्रदेश पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है। जिससे बारिश की संभावनाए बढ़ गई हैं।

इन जिलों में अलर्ट जारी

मध्य प्रदेश के 24 जिलों अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, गुना, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, भिंड, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, आगर मालवा, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर और उज्जैन में अगले दो दिन भारी बारिश हो सकती है।

Published on:

22 Aug 2025 05:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मानसून फिर पकड़ेगा 'स्पीड', 24 जिलों में होगी धमाकेदार बारिश, IMD की चेतावनी

