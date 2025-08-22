मानसून फिर पकड़ेगा ‘स्पीड’, 24 जिलों में होगी धमाकेदार बारिश, IMD की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण मालवा क्षेत्र में यह मानसूनी गतिविधि सक्रिय हुई है। विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भी शहर और आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। वर्तमान में मानसून द्रोणिका जैसलमेर, कोटा, दतिया, सीधी, रांची, बांकुरा, दीघा से होकर बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। पश्चिमोत्तर मध्य प्रदेश पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है। जिससे बारिश की संभावनाए बढ़ गई हैं।