राज्यपाल का आदेश: यूनिवर्सिटी में बंद होंगे 20 से ज्यादा कोर्स, मांगी गई List

MP News: मध्यप्रदेश में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए जरूरी खबर है। जानकारी के मुताबिक एमपी के विश्वविद्यालयों में लंबे समय से ऐसे कई कोर्स संचालित हो रहे हैं, जिनमें छात्रों की संख्या लगातार गिरती जा रही है। शैक्षणिक गुणवत्ता पर उठते सवालों को देखते हुए राज्यपाल ने पिछले वर्ष ही ऐसे निष्क्रिय कोर्स बंद करने के निर्देश दिए थे। विश्वविद्यालयों ने सक्रियता दिखाते हुए अब सभी विभागों से 0 से 5 स्टूडेंट्स वाले कोर्स की सूची मांगी है, ताकि उन्हें चरणबद्ध तरीके से बंद किया जा सके।