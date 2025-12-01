200 कॉलोनियों को राहत: लगातार मिलेगी ‘सिक्योरिटी गार्ड’, ‘CCTV’, ‘लिफ्ट’ की सुविधा !

साथ ही फंड की कमी के चलते 200 से ज्यादा कॉलोनियों में सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी, लिफ्ट, पावर बैकअप जैसी जरूरी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही थीं। क्रेडाई ने इस समस्या से निपटने के लिए निगमायुक्त संस्कृति जैन से मिलकर विस्तृत प्लान पर चर्चा की। नगर निगम अब इन सुझाव के आधार पर हेंडओवर प्रक्रिया को सरल बनाने प्रयासरत है। कॉरपस फंड का विवाद खत्म करने के लिए नगर निगम जोनल ऑफिसर की अध्यक्षता में रहवासी संगठन एवं डेवलपर के संयुक्त बैंक खाते खोलने का भी प्रावधान किया जाएगा, ताकि खर्च पर कोई आरोप नहीं लग सकें।