Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

200 कॉलोनियों को राहत: लगातार मिलेगी ‘सिक्योरिटी गार्ड’, ‘CCTV’, ‘लिफ्ट’ की सुविधा !

MP News: फंड की कमी के चलते 200 से ज्यादा कॉलोनियों में सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी, लिफ्ट, पावर बैकअप जैसी जरूरी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही थीं।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Dec 01, 2025

(Photo Source- Patrika)

(Photo Source- Patrika)

MP News: नए और पुराने शहर के 200 से ज्यादा कवर्ड कैंपस में सपनों का घर खरीदने वाले लाखों लोग जल्द ही कॉलोनी हैंडओवर की समस्या से मुक्त हो सकते हैं। प्राइवेट डेवलपर और बगैर चुनाव के बने रहवासी संगठनों के बीच बीते सालों से चला आ रहा विवाद नगर निगम की मध्यस्थता के बाद समाप्त होगा। इन कॉलोनियों में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग वर्तमान में बिल्डर से कॉर्पस फंड मांग रहे हैं जबकि बिल्डर्स मेंटेनेंस और बकाया राशियों के चलते फंड रिलीज ही नहीं कर रहे थे।

नहीं मिल पा रही थीं सुविधाएं

साथ ही फंड की कमी के चलते 200 से ज्यादा कॉलोनियों में सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी, लिफ्ट, पावर बैकअप जैसी जरूरी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही थीं। क्रेडाई ने इस समस्या से निपटने के लिए निगमायुक्त संस्कृति जैन से मिलकर विस्तृत प्लान पर चर्चा की। नगर निगम अब इन सुझाव के आधार पर हेंडओवर प्रक्रिया को सरल बनाने प्रयासरत है। कॉरपस फंड का विवाद खत्म करने के लिए नगर निगम जोनल ऑफिसर की अध्यक्षता में रहवासी संगठन एवं डेवलपर के संयुक्त बैंक खाते खोलने का भी प्रावधान किया जाएगा, ताकि खर्च पर कोई आरोप नहीं लग सकें।

ऐसे समझें गड़बड़ी

-मकान देखने दिखाने से शुरू होने वाले सौदे की बातचीत आकर्षक लोक लुभावन वायदे और रजिस्ट्री पर समाप्त होती है।

-शहर के ज्यादातर कैंपस में प्राइवेट बिल्डर 2 साल की समय अवधि तक नि:शुल्क सुविधाएं देते हैं। इसमें कॉरिडोर्स की साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट, लिट, गार्डन, सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं।

-ये अवधि बीतने के बाद इन सुविधाओं के बदले हर माह 1 से 2000 तक मंथली मेंटेनेंस राशि की डिमांड शुरू होती है।

-अधिकांश रहवासियों द्वारा मेंटेनेंस राशि जमा करने के बावजूद दी जाने वाली सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जातीं और आखिर में रहवासी संगठन चुनाव कराए जाने की शर्त रख दी जाती है।

-चुनाव के बाद निगम हैंडओवर की प्रक्रिया बिल्डर द्वारा कॉरपस फंड की राशि जोनल अधिकारी और रहवासी संगठन के संयुक्त खाते में जमा नहीं कराने के चलते शुरू ही नहीं हो पाती।

-रहवासी द्वारा सवाल जवाब किए जाने पर बिल्डर द्वारा बकाया मेंटेनेंस राशि पहले जमा करने की शर्त रखते हैं। निगम, कलेक्ट्रेट और थाने के चक्कर काटने के बाद मामला कोर्ट पहुंच जाता है।

-क्रेडाई मेंबर्स ने कॉलोनी विकास एवं हेंडओवर को लेकर अनेक सुझाव दिए हैं। विवादों को समाप्त कर हेंडओवर को आसान बनाने नए सिरे से प्लानिंग कर रहे हैं। - संस्कृति जैन, निगमायुक्त

इन इलाकों में सर्वाधिक शिकायतें

बिल्डर की लापरवाही, कॉरपस फंड विवाद और निगम हैंडओवर पूरी नहीं होने की प्रक्रिया में नए शहर के सर्वाधिक कवर्ड कैंपस उलझे हैं। कटारा हिल्स, बागसेवनिया, गुलमोहर, बागमुगलिया, जाटखेड़ी, बावड़िया, कोलार, त्रिलंगा, अवधपुरी, पिपलानी, पटेल नगर जैसे इलाकों में करीब 200 से ज्यादा कैंपस हैं।

डेवलपर्स के ये दायित्व अनिवार्य

नगरीय आवास एवं पर्यावरण विभाग ने मप्र नपा अधिनियम 1998 (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण एवं शर्त) और मप्र ग्राम पंचायत नियम 2014 (कालोनियों का विकास) में प्राइवेट डेवलपर के दायित्व साफ किए हैं। स्पष्ट किया कि प्राइवेट डेवलपर अपने प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा निगम के पास विकास कार्य पूरा होने तक बंधक रखेंगे।

प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद निगम ग्राहक और विक्रेता के बीच हुए सभी वादों के पूरे होने की पुष्टि करने के बाद इनको मुक्त करेगा। प्राइवेट डेवलपर समय अवधि के बाद खरीदारों से ली गई सिक्योरिटी डिपाजिट की राशि नगर निगम एवं रहवासी संगठन के संयुक्त खाते में जमा करने के उपरांत ही कैंपस से अपना आधिपत्य छोड़ेंगे। बकाया मेंटेनेंस की राशि कॉर्पस फंड में समायोजित नहीं की जा सकेगी।

ये भी पढ़ें

’20 सिगरेट’ के धुएं में आप ले रहे सांस, PCB की एडवाइजरी- ‘ अब मास्क लगाएं’
भोपाल
प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Social Media)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Dec 2025 11:19 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 200 कॉलोनियों को राहत: लगातार मिलेगी ‘सिक्योरिटी गार्ड’, ‘CCTV’, ‘लिफ्ट’ की सुविधा !

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

AIIMS रिसर्च में बड़ा खुलासा, ‘गायत्री मंत्र’ जाप से कम होगा ब्लड प्रेशर

(Photo Source - Social Media)
भोपाल

SIR : चुनाव आयोग ने बढ़ाई सर्वे की अंतिम तारीख, दिसंबर में इस दिन तक पहचान बताने का मौका

SIR
भोपाल

धूल और धुआं बने मुसीबत, फेफड़ों के मरीजों का अस्पतालों में हुजूम, AQI बताने वाले स्टेशन भी खराब पड़े

Bhopal News
भोपाल

ठंड ने तोड़ा 84 साल का रिकॉर्ड, दिसंबर में इस दिन से शीतलहर और कोहरे का अलर्ट

Cold Wave And Fog Alert
भोपाल

MP Vidhan Sabha Winter Session : आज से विधानसभा में शीतकालीन सत्र, 5 दिसंबर तक होंगी 4 बैठकें

MP Vidhan Sabha Winter Session
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.