‘लाड़ली बहना योजना’ से कट गए 5 लाख से अधिक नाम, नए रजिस्ट्रेशन के लिए इंतजार!

अभी तक लाड़ली बहना योजना में नए नाम जोड़ने का प्रावधान नहीं हुआ है। इसमें महिलाओं के नाम साठ वर्ष की आयु पूरी करने के बाद, मृत महिलाओं के नाम डिलीट हो रहे हैं। साथ ही जिन महिलाओं ने समग्र आईडी में नाम नहीं जुड़वाए हैं। उनके नाम भी योजना से हटाए गए हैं।



आपको बता दें कि, जब योजना शुरु हुई तो 1.31 करोड़ के करीब आवेदन आए थे। इसके बाद 2 लाख से अधिक नामों में आपत्तियां थी। जिसके बाद उन्हें हटाया गया। फिर पात्र महिलाओं की संख्या 1.29 करोड़ से अधिक रह गई। ये संख्या धीरे-धीरे घटकर 1.25 करोड़ के करीब पहुंच गई है।

