‘लाड़ली बहना योजना’ से कट गए 5 लाख से अधिक नाम, नए रजिस्ट्रेशन के लिए इंतजार!

Ladli Behna Yojana: मध्यप्रदेश सरकार की सुपरहिट योजनाओं में शुमार लाड़ली बहना योजना से तकरीबन 1.25 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। इसी बीच 2.5 साल में लाड़ली बहना योजना से 5 लाख 70 हजार से अधिक महिलाओं के नाम योजना से हटाए जा चुके हैं। इस योजना में कुल 1.25 करोड़ महिलाएं रह गई हैं।
इस योजना में ढाई साल के अंदर ही 5 लाख 70 हजार से अधिक नाम काटे जा चुके हैं। वहीं, एक साल में करीब 1 लाख से अधिक नाम कम हुए हैं। सीएम डॉ मोहन यादव आज नर्मदापुरम जिले के माखनगर से 32वीं किस्त के 1500-1500 रुपए जारी करेंगे।
लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत आने वाली हितग्राहियों को 1250 रुपये दिए जाते थे। नवंबर 2025 में इस राशि में 250 रुपये बढ़ाकर 1500 रूपये कर दी गई। इसके कारण राज्य सरकार पर हर महीने करीब 300 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त भार आ रहा है।
अभी तक लाड़ली बहना योजना में नए नाम जोड़ने का प्रावधान नहीं हुआ है। इसमें महिलाओं के नाम साठ वर्ष की आयु पूरी करने के बाद, मृत महिलाओं के नाम डिलीट हो रहे हैं। साथ ही जिन महिलाओं ने समग्र आईडी में नाम नहीं जुड़वाए हैं। उनके नाम भी योजना से हटाए गए हैं।
आपको बता दें कि, जब योजना शुरु हुई तो 1.31 करोड़ के करीब आवेदन आए थे। इसके बाद 2 लाख से अधिक नामों में आपत्तियां थी। जिसके बाद उन्हें हटाया गया। फिर पात्र महिलाओं की संख्या 1.29 करोड़ से अधिक रह गई। ये संख्या धीरे-धीरे घटकर 1.25 करोड़ के करीब पहुंच गई है।
