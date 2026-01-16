16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

‘लाड़ली बहना योजना’ से कट गए 5 लाख से अधिक नाम, नए रजिस्ट्रेशन के लिए इंतजार!

Ladli Behna Yojana: मध्यप्रदेश की महिलाओं को आर्थिक लाभ देने के लिए शुरु की गई लाड़ली बहना योजना से ढाई साल के अंदर करीब 5 लाख 70 हजार से नाम काटे जा चुके हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Jan 16, 2026

ladli-behna-yojana

फोटो- एआई जनरेटेड

Ladli Behna Yojana: मध्यप्रदेश सरकार की सुपरहिट योजनाओं में शुमार लाड़ली बहना योजना से तकरीबन 1.25 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। इसी बीच 2.5 साल में लाड़ली बहना योजना से 5 लाख 70 हजार से अधिक महिलाओं के नाम योजना से हटाए जा चुके हैं। इस योजना में कुल 1.25 करोड़ महिलाएं रह गई हैं।

2.5 साल में 5 लाख से अधिक नाम कटे

इस योजना में ढाई साल के अंदर ही 5 लाख 70 हजार से अधिक नाम काटे जा चुके हैं। वहीं, एक साल में करीब 1 लाख से अधिक नाम कम हुए हैं। सीएम डॉ मोहन यादव आज नर्मदापुरम जिले के माखनगर से 32वीं किस्त के 1500-1500 रुपए जारी करेंगे।

पहले मिलते थे 1250

लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत आने वाली हितग्राहियों को 1250 रुपये दिए जाते थे। नवंबर 2025 में इस राशि में 250 रुपये बढ़ाकर 1500 रूपये कर दी गई। इसके कारण राज्य सरकार पर हर महीने करीब 300 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त भार आ रहा है।

कैसे कट रहे नाम

अभी तक लाड़ली बहना योजना में नए नाम जोड़ने का प्रावधान नहीं हुआ है। इसमें महिलाओं के नाम साठ वर्ष की आयु पूरी करने के बाद, मृत महिलाओं के नाम डिलीट हो रहे हैं। साथ ही जिन महिलाओं ने समग्र आईडी में नाम नहीं जुड़वाए हैं। उनके नाम भी योजना से हटाए गए हैं।

आपको बता दें कि, जब योजना शुरु हुई तो 1.31 करोड़ के करीब आवेदन आए थे। इसके बाद 2 लाख से अधिक नामों में आपत्तियां थी। जिसके बाद उन्हें हटाया गया। फिर पात्र महिलाओं की संख्या 1.29 करोड़ से अधिक रह गई। ये संख्या धीरे-धीरे घटकर 1.25 करोड़ के करीब पहुंच गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Jan 2026 03:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘लाड़ली बहना योजना’ से कट गए 5 लाख से अधिक नाम, नए रजिस्ट्रेशन के लिए इंतजार!

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में कर्मचारियों, अधिकारियों को मिलेगी बड़ी सौगात, सरकार को भेजा नए भत्ते का प्रस्ताव

Police Investigation Allowance
भोपाल

मध्यप्रदेश के इन 2 जिलों में स्थानीय ‘अवकाश’ घोषित, आदेश जारी

local-holiday-mp
भोपाल

एमपी के वरिष्ठ अधिकारियों को मिलेगा बड़ा दायित्व, प्रमोशन की राह खुली

CM's announcement regarding promotion of MP police officers
भोपाल

एक्सपर्टस की चेतावनी…ज्यादा Reels देखने से आपको हो सकता है ‘मौन बहरापन’

Loud music and reels
भोपाल

MP के 100 गांवों का होगा ‘मेगा विकास’, माइक्रो प्लान से दिखेगा चमत्कार

MP 100 Villages Development
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.