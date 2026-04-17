बीजेपी की सख्त गाइडलाइन तय, महीनेभर की बैठकों और कार्ययोजनाओं का शेड्यूल फिक्स

MP BJP: मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए एक बड़ी व्यवस्था लागू कर दी है। जिसके बाद अब मंत्री, नेता से लेकर पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरे डिसिप्लिन में नजर आने वाला है। पार्टी के इतिहास में पहली बार बैठकों और प्रवास के लिए एक सख्त टाइमलाइन तय की गई है। बता दें कि इस टाइमलाइन के मुताबिक अब प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ता को पता होगा कि उन्हें महीने के किस दिन, कहां और किसके साथ मीटिंग में उपस्थित होना है या बैठक लेनी है।