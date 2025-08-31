Patrika LogoSwitch to English

भाजपा में नियुक्तियों को लेकर हलचल तेज, खुल गए आठ संभागों के लिफाफे

MP News: प्रदेश के जिलों में होने वाली भाजपा(BJP) की संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर पर्यवेक्षकों की ओर से सौंपे गए नामों के बंद लिफाफे प्रदेश संगठन द्वारा खोले जाने लगे है। आठ संभागों के लिफाफे अब तक खोले जा चुके हैं।

Avantika Pandey

Aug 31, 2025

निगम-मंडलों में नियुक्ति की कवायद (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

MP News:प्रदेश के जिलों में होने वाली भाजपा(BJP) की संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर पर्यवेक्षकों की ओर से सौंपे गए नामों के बंद लिफाफे प्रदेश संगठन द्वारा खोले जाने लगे है। आठ संभागों के लिफाफे अब तक खोले जा चुके हैं। शुरुआत रीवा, शहडोल, सागर और इंदौर से हुई। इन संभागों के जिलों के लिए 22 अगस्त से रायशुमारी चल रही थी। इसमें पर्यवेक्षकों द्वारा जिलों के सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेताओं से रायशुमारी की गई। अब भोपाल और जबलपुर पर मंथन तेज हो चुका है।

जिलावार की जा रही वन टू वन चर्चा

प्रदेश संगठन द्वारा अब लिफाफों को खोलने की प्रक्रिया शुरू पर्यवेक्षकों की ओर से सौंपे गए कर दी गई है। इसमें जिलावार एक-एक नाम पर चर्चा की जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद, प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह के साथ जिला अध्यक्ष और पर्यवेक्षक रायशुमारी कर रहे हैं। कई जिलों की सहमति बन चुकी है लेकिन घोषणा को लेकर इंतजार है।

BJP: खुल गए संगठनात्मक नियुक्ति के बंद लिफाफे, 21 पद पर 350 नाम, 1 सप्ताह में घोषणा
इंदौर
क्षेत्रीय क्षत्रपों की मनमानी रोकने की जा रही रायशुमारी

प्रदेश संगठन द्वारा नियुक्तियों से पहले पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर क्षेत्रीय क्षत्रपों की मनमानी रोकी गई है। क्योंकि अभी तक जिलों के दिग्गज नेता अपने हिसाब से अपने गुटों के लोगों की नियुक्तियां कर देते थे। लेकिन अब प्रदेश संगठन का इस बात पर फोकस है कि मेहनती और जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहिए। इसलिए सभी से नाम लिए जाए और फिर उनपर चर्चा कर घोषणा की जाए।

दलबदलु कांग्रेस नेताओं का राजनीतिक करियर दांव पर! BJP के क्राइटेरिया में नहीं हो रहे फिट
भोपाल
CM Mohan Yadav Political career of turncoat Congress leaders is at stake

