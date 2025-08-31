भाजपा में नियुक्तियों को लेकर हलचल तेज, खुल गए आठ संभागों के लिफाफे

MP News:प्रदेश के जिलों में होने वाली भाजपा(BJP) की संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर पर्यवेक्षकों की ओर से सौंपे गए नामों के बंद लिफाफे प्रदेश संगठन द्वारा खोले जाने लगे है। आठ संभागों के लिफाफे अब तक खोले जा चुके हैं। शुरुआत रीवा, शहडोल, सागर और इंदौर से हुई। इन संभागों के जिलों के लिए 22 अगस्त से रायशुमारी चल रही थी। इसमें पर्यवेक्षकों द्वारा जिलों के सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेताओं से रायशुमारी की गई। अब भोपाल और जबलपुर पर मंथन तेज हो चुका है।
प्रदेश संगठन द्वारा अब लिफाफों को खोलने की प्रक्रिया शुरू पर्यवेक्षकों की ओर से सौंपे गए कर दी गई है। इसमें जिलावार एक-एक नाम पर चर्चा की जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद, प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह के साथ जिला अध्यक्ष और पर्यवेक्षक रायशुमारी कर रहे हैं। कई जिलों की सहमति बन चुकी है लेकिन घोषणा को लेकर इंतजार है।
प्रदेश संगठन द्वारा नियुक्तियों से पहले पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर क्षेत्रीय क्षत्रपों की मनमानी रोकी गई है। क्योंकि अभी तक जिलों के दिग्गज नेता अपने हिसाब से अपने गुटों के लोगों की नियुक्तियां कर देते थे। लेकिन अब प्रदेश संगठन का इस बात पर फोकस है कि मेहनती और जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहिए। इसलिए सभी से नाम लिए जाए और फिर उनपर चर्चा कर घोषणा की जाए।