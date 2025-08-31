भाजपा में नियुक्तियों को लेकर हलचल तेज, खुल गए आठ संभागों के लिफाफे

MP News:प्रदेश के जिलों में होने वाली भाजपा(BJP) की संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर पर्यवेक्षकों की ओर से सौंपे गए नामों के बंद लिफाफे प्रदेश संगठन द्वारा खोले जाने लगे है। आठ संभागों के लिफाफे अब तक खोले जा चुके हैं। शुरुआत रीवा, शहडोल, सागर और इंदौर से हुई। इन संभागों के जिलों के लिए 22 अगस्त से रायशुमारी चल रही थी। इसमें पर्यवेक्षकों द्वारा जिलों के सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेताओं से रायशुमारी की गई। अब भोपाल और जबलपुर पर मंथन तेज हो चुका है।