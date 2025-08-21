दलबदलु कांग्रेस नेताओं का राजनीतिक करियर दांव पर! BJP के क्राइटेरिया में नहीं हो रहे फिट

MP News: संगठन में नियुक्ति कवायद को लेकर बुधवार को सीएम निवास में भाजपा सत्ता-संगठन के बीच लंबी मंत्रणा हुई। बैठक में निगम-मंडल, जिले और प्रदेश कार्यकारिणी पर विस्तार से चर्चा हुई। माना जा रहा है कि बैठक में नियुक्तियों पर अंतिम मुहर लगाई गई है। घोषणाओं का दौर कभी भी शुरू हो सकता है। इस बीच चला-चली की बेला में दलबदलु कांग्रेसियों(MP Congress) की चिंता बढ़ने लगी है। दरअसल, पाला बदल भाजपा(MP BJP) में आने वाले कांग्रेसियों को अब एडजस्ट होने की चिंता है, उनका राजनीतिक कॅरियर दांव पर लगा है।