भोपाल के बड़े इलाके में आज कई घंटे रहेगी बिजली गुल, जल्दी निपटालें जरूरी काम

भोपाल में आज कई घंटे रहेगी बिजली गुल (Photo Source- Patrika)
Power Outages :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नए और पुराने शहर के 39 से अधिक इलाकों में आज सोमवार 12 जनवरी 2026 को एक बार फिर बिजली विभाग द्वारा सप्लाई कटौती की जाएगी। इस संबंध में बिजली कंपनी द्वारा अलग-अलग इलाकों के हिसाब से 4 से लेकर 6 घंटे के लिए बिजली कटौती का शेड्यूल जारी किया गया है। ऐसे में शहर वासियों से अपील की जाती है कि, वो अपने क्षेत्र की जानकारी लें। अगर उनके क्षेत्र में भी बिजली कटौती होगी तो निर्धारित समय से पहले बिजली संबंधि जरूरी कार्य निपटा लें।
भोपाल बिजली कंपनी की ओर से जारी सूचना के अनुसार, पुराने और नए शहर के कुछ इलाकों में सुबह 10 तो कुछ इलाकों में सुबह 11 बजे से बिजली मेंटेनेंस का काम शुरू किया जाएगा। ये कार्य शाम 4 बजे तक चलेगा। ऐसे में इ अवदि तक बिजली सप्लाई बंद की जाएगी। इस बीच 17 से अधिक इलाकों में 06 घंटे तक पावर सप्लाई प्रभावित रहेगी। जबकि, 22 से अधिक इलाकों में 04 घंटे बिजली कटौती की जाएगी।
-इलाका: यादवपुरा, पंजाब ज्वेलर्स, राज भवन 1 नंबर, अब्बास नगर, आरकेडीएफ, अब्बास नगर मस्जिद समेत निकटतम इलाका।
-समय: सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
-इलाका: खजूरी गांव, गुर्जर अपार्टमेंट, साईं स्पर्श-2, पलक विहार, 11 मील पेट्रोल पंप, शिवलोक पीएच-4, रीगल कलश।
-समय: 11 बजे दोपहर 3 बजे तक।
-इलाका: रचना नगर, गौतम नगर, बैंक कॉलोनी, डीपीआई, भारत पेट्रोलियम, एमजी हेक्टर, अंबिका गृह निवास कॉलोनी, 11 मिल टावर, भोजपुर चौराहा समेत निकटतम क्षेत्र।
-समय: 11 बजे दोपहर 3 बजे तक।
-इलाका: पुष्पा नगर, एलआईजी क्वार्टर, कब्रिस्तान, 80 फीट रोड, रेस्ट हाउस, एमपीईबी कार्यालय, गरम गड्ढा रोड, नगर निगम कार्यालय, कम्मू का बाग, महामाई का बाग, पेट्रोल पंप, शंकराचार्य नगर, धोबी घाट।
-समय: सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक।
-इलाका: अक्षय हॉस्पिटल, एसबीआई क्वार्टर, चार इमली, सीबीआई कॉलोनी समेत निकटतम क्षेत्र।
-समय: सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक।
