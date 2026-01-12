भोपाल के बड़े इलाके में आज कई घंटे रहेगी बिजली गुल, जल्दी निपटालें जरूरी काम

Power Outages :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नए और पुराने शहर के 39 से अधिक इलाकों में आज सोमवार 12 जनवरी 2026 को एक बार फिर बिजली विभाग द्वारा सप्लाई कटौती की जाएगी। इस संबंध में बिजली कंपनी द्वारा अलग-अलग इलाकों के हिसाब से 4 से लेकर 6 घंटे के लिए बिजली कटौती का शेड्यूल जारी किया गया है। ऐसे में शहर वासियों से अपील की जाती है कि, वो अपने क्षेत्र की जानकारी लें। अगर उनके क्षेत्र में भी बिजली कटौती होगी तो निर्धारित समय से पहले बिजली संबंधि जरूरी कार्य निपटा लें।