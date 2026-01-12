12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

भोपाल के बड़े इलाके में आज कई घंटे रहेगी बिजली गुल, जल्दी निपटालें जरूरी काम

Power Outages : नए और पुराने शहर के 39 से अधिक इलाकों में आज बिजली कटौती का शेड्यूल जारी किया गया है। बिजली कंपनी के मुताबिक, सुबह 10 से बिजली मेंटेनेंस काम शुरू होगा। ऐसे में नागरिकों से अपील है कि, वो जल्द से जल्द अपने बिजली संबंधित कार्य पूरे कर लें।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 12, 2026

Power Outages

भोपाल में आज कई घंटे रहेगी बिजली गुल (Photo Source- Patrika)

Power Outages :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नए और पुराने शहर के 39 से अधिक इलाकों में आज सोमवार 12 जनवरी 2026 को एक बार फिर बिजली विभाग द्वारा सप्लाई कटौती की जाएगी। इस संबंध में बिजली कंपनी द्वारा अलग-अलग इलाकों के हिसाब से 4 से लेकर 6 घंटे के लिए बिजली कटौती का शेड्यूल जारी किया गया है। ऐसे में शहर वासियों से अपील की जाती है कि, वो अपने क्षेत्र की जानकारी लें। अगर उनके क्षेत्र में भी बिजली कटौती होगी तो निर्धारित समय से पहले बिजली संबंधि जरूरी कार्य निपटा लें।

भोपाल बिजली कंपनी की ओर से जारी सूचना के अनुसार, पुराने और नए शहर के कुछ इलाकों में सुबह 10 तो कुछ इलाकों में सुबह 11 बजे से बिजली मेंटेनेंस का काम शुरू किया जाएगा। ये कार्य शाम 4 बजे तक चलेगा। ऐसे में इ अवदि तक बिजली सप्लाई बंद की जाएगी। इस बीच 17 से अधिक इलाकों में 06 घंटे तक पावर सप्लाई प्रभावित रहेगी। जबकि, 22 से अधिक इलाकों में 04 घंटे बिजली कटौती की जाएगी।

इन इलाकों में रहेगी बिजली गुल

-इलाका: यादवपुरा, पंजाब ज्वेलर्स, राज भवन 1 नंबर, अब्बास नगर, आरकेडीएफ, अब्बास नगर मस्जिद समेत निकटतम इलाका।
-समय: सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।

-इलाका: खजूरी गांव, गुर्जर अपार्टमेंट, साईं स्पर्श-2, पलक विहार, 11 मील पेट्रोल पंप, शिवलोक पीएच-4, रीगल कलश।
-समय: 11 बजे दोपहर 3 बजे तक।

-इलाका: रचना नगर, गौतम नगर, बैंक कॉलोनी, डीपीआई, भारत पेट्रोलियम, एमजी हेक्टर, अंबिका गृह निवास कॉलोनी, 11 मिल टावर, भोजपुर चौराहा समेत निकटतम क्षेत्र।
-समय: 11 बजे दोपहर 3 बजे तक।

-इलाका: पुष्पा नगर, एलआईजी क्वार्टर, कब्रिस्तान, 80 फीट रोड, रेस्ट हाउस, एमपीईबी कार्यालय, गरम गड्ढा रोड, नगर निगम कार्यालय, कम्मू का बाग, महामाई का बाग, पेट्रोल पंप, शंकराचार्य नगर, धोबी घाट।
-समय: सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक।

-इलाका: अक्षय हॉस्पिटल, एसबीआई क्वार्टर, चार इमली, सीबीआई कॉलोनी समेत निकटतम क्षेत्र।
-समय: सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 08:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल के बड़े इलाके में आज कई घंटे रहेगी बिजली गुल, जल्दी निपटालें जरूरी काम

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कोहरे और ठंड का डबल अटैक, ग्वालियर-चंबल के इन जिलों में घना कोहरा, 10 डिग्री के नीचे यहां पारा

Fog And Cold Double Attack
भोपाल

घोषणा जल्द… MP के निगम-मंडलों में अध्यक्षों के 12 नाम तय, दिल्ली से मिली हरी झंडी

MP Corporations-Boards chairpersons mohan Government finalized names announcement soon
भोपाल

एम्स भोपाल में कम खर्च में होगा बेहतर इलाज, जल्दी आएंगे जांच के नतीजे

AIIMS Bhopal offers lower cost better treatment mp news
भोपाल

MP के बड़े 5-स्टार होटल पर उपभोक्ता आयोग की कार्रवाई, लगाया जुर्माना

Consumer Commission fined Courtyard Marriott Bhopal mp news
भोपाल

SI पत्नी को पुजारी पति की चोटी-धोती-कुर्ता से आई शर्म, अफसर बनने के बाद मांगा तलाक

SI Wife Embarrassed by husband Priest Traditional Attire Files Divorce Bhopal Family Court MP News
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.