एमपी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल घायल हुए, तबियत बिगड़ने पर अस्पताल पहुंचाया, नेताओं का लगा जमावड़ा

इलाज के बाद स्थिति सामान्य होने पर वे दोबारा रोड शो में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। प्रदेश अध्यक्ष के स्वास्थ की जानकारी लेने अस्पताल में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं, सिवनपाट से लेकर आठनेर तक जगह-जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। श्रीराम मंदिर में तुलादान के बाद उन्होंने वरिष्ठजनों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुधाकर पवार, महामंत्री कृष्णा गायकी, मंडल अध्यक्ष गोवर्धन राने, नप अध्यक्ष सुषमा जगताप आदि मौजूद रहे।