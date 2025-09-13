एमपी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल घायल हुए, तबियत बिगड़ने पर अस्पताल पहुंचाया, नेताओं का लगा जमावड़ा

Hemant Khandelwal- एमपी बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की अचानक तबियत बिगड़ गई। उन्हें इलाज के अस्पताल ले जाया गया। प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल वाहन का गेट लगने से घायल हो गए थे जिसके बाद उनकी तबियत खराब हो गई। प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के अस्वस्थ होने की सूचना पर अस्पताल में उनके समर्थकों, बीजेपी कार्यकर्ताओं, नेताओं का जमावड़ा लग गया। हालांकि वे कुछ ही देर में ठीक हो गए और दोबारा कार्यक्रम में शामिल हुए।
प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का बैतूल जिले के आठनेर में स्वागत समारोह और रोड शो आयोजित किया गया था। बताया जा रहा है कि वाहन के गेट से उनका हाथ चोटिल हो गया था जिसके बाद उन्हें चक्कर आ गए। बीच कार्यक्रम में ही तबीयत बिगड़ने पर प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। इससे वे स्वस्थ हो गए।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल शनिवार को पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र के आठनेर पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह स्वागत किया। रोड शो के दौरान वाहन का गेट बंद होते समय उनकी अंगुली चपेट में आ गई और डीजे के तेज शोर से अचानक चक्कर आ गए। प्रदेशाध्यक्ष की तबियत खराब होने पर हड़कंप मच गया। उन्हें आनन-फानन में निजी नर्सिंग होम ले जाया गया।
इलाज के बाद स्थिति सामान्य होने पर वे दोबारा रोड शो में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। प्रदेश अध्यक्ष के स्वास्थ की जानकारी लेने अस्पताल में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं, सिवनपाट से लेकर आठनेर तक जगह-जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। श्रीराम मंदिर में तुलादान के बाद उन्होंने वरिष्ठजनों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुधाकर पवार, महामंत्री कृष्णा गायकी, मंडल अध्यक्ष गोवर्धन राने, नप अध्यक्ष सुषमा जगताप आदि मौजूद रहे।