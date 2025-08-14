Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

MP Board Exam Time Table 2025-26 : एमपी बोर्ड ने जारी किया 10वीं-12वीं का टाइम टेबल, देखें आदेश

MP Board Exam Time Table 2025-26 : मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। यहां देखें पूरा शेड्यूल..।

भोपाल

Faiz Mubarak

Aug 14, 2025

MP Board Exam Time Table 2025-26
एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं का टाइम टेबल (Photo Source- Patrika)

MP Board Exam Time Table 2025-26 :मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से 6 महीने पहले ही समय सारणी घोषित कर दी है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा 7 फरवरी से शुरू होंगी। जबकि, 10वीं बोर्ड की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू होगी। दोनों कक्षाओं का पहला पेपर हिंदी विषय का होगा।

माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जारी बोर्ड एग्जाम के टाइम टेबल के मुताबिक, 12वीं की परीक्षा 7 फरवरी से 3 मार्च यानी कुल 19 दिन चलेगी। वहीं, 10वीं की परीक्षा 11 फरवरी से 2 मार्च तक 9 दिन ही चलेगी।

15 मिनट पहले लेनी होगी एग्जाम में एंट्री

एमपी बोर्ड परीक्षाओं का टाइम सुबह 9 से 12 बजे के बीच निर्धारित किया गया है। सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर सुबह 8 बजे तक पहुंचना होगा। निर्धारित समय से 15 मिनट पहले आने पर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिल सकेगा। बोर्ड परीक्षाओं के टाइम टेबल कार्यक्रम में अगर शासन द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है, तब भी परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित रहेगी।

प्रायोगिक परीक्षा 10 फरवरी से 10 मार्च के बीच

नियमित विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं उनके स्कूल में और स्वाध्याई विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं 10 फरवरी से 10 मार्च 2026 के बीच निर्धारित केंद्रों पर होंगी। सभी परीक्षार्थियों को सुबह 8:30 बजे तक कक्ष में बैठना होगा। प्रश्न पत्र वितरण समय- सुबह 8:50 बजे, उत्तर पुस्तिका वितरण-सुबह 8:55 बजे होगा। जरूरत पड़ने पर मंडल समय में बदलाव कर सकता है, जिसकी सूचना दी जाएगी।

Published on:

14 Aug 2025 09:33 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP Board Exam Time Table 2025-26 : एमपी बोर्ड ने जारी किया 10वीं-12वीं का टाइम टेबल, देखें आदेश

