MP Board Exam Time Table 2025-26 : एमपी बोर्ड ने जारी किया 10वीं-12वीं का टाइम टेबल, देखें आदेश

MP Board Exam Time Table 2025-26 :मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से 6 महीने पहले ही समय सारणी घोषित कर दी है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा 7 फरवरी से शुरू होंगी। जबकि, 10वीं बोर्ड की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू होगी। दोनों कक्षाओं का पहला पेपर हिंदी विषय का होगा।