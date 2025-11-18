Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

MP Cabinet: लाड़ली बहना योजना को लेकर फिर आई खुशखबरी, कैबिनेट में सीएम ने दिए बड़े निर्देश

MP Cabinet: सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक में लिए महत्वपूर्ण निर्णय, कई जरूरी प्रस्तावों पर लगी मुहर, उपराष्ट्रपति राजेंद्र शुक्ल ने दी जानकारी...

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Nov 18, 2025

MP Cabinet Big Decision on Ladlibehna Yojana

MP Cabinet Big Decision on Ladlibehna Yojana(फोटो: सीएम मोहन यादव X )

MP Cabinet: 18 नवंबर मंगलवार को सीएम डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में आयोजित की गई एमपी कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इसकी जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बतायकि बैठक में सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, निवेश और सिंहस्थ से जुड़ी तैयारियों को लेकर अहम निर्णय लिए गए। वहीं लाड़ली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए उन्हें रोजगार से जोड़ने के साथ ही और क्या-क्या किया जा सकता है, इसके लिए सीएम मोहन यादव ने संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

मिशन वात्सल्य योजना के तहत 1022 करोड़ की राशि को मिली मंजूरी

कैबिनेट में मिशन वात्सल्य योजना के तहत राज्य के 33 हजार 346 बच्चों को हर महीने 4-4 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। इस योजना में 60 फीसदी तक सहयोग केंद्र सरकार करेगी। शेष 40 फीसदी राशि राज्य सरकार देगी। इसके लिए 1022 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई।

किसानों से सब्सिडी बढ़ाने की तैयारी पर चर्चा

राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि कैबिनेट में किसानों की सब्सिडी को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। ऊर्जा विभाग ने वित्त विभाग को एक प्रस्ताव भेजा था, इसमें कहा गया था कि अस्थायी बिजली कनेक्शन वाले किसानों को सोलर पंप उसी क्षमता का होगा, जितनी क्षमता की उनकी पंप मोटर है। आज कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

इंदौर टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव पर विस्तार से चर्चा, 7 एमओयू पर करार

इंदौर में एमपी हाल ही में टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ। इसी में स्पेस टेक नीति 2025 के मसौदे का अनावरण भी इसी कॉन्क्लेव में हुआ। जिसमें IIT, ड्रोन, एयरो स्पेस, सेमी कंडक्टर रक्षा, ईवी मैन्युफैक्चरिंग निवेश में भूमि आवंटन नीति प्रोत्साहन पर विस्तार से चर्चा हुई। इस कॉन्क्लेव हर गतिविधि से 15,996 करोड़ का निवेश और 64085 रोजगार के सृजन का मार्ग प्रशस्त होगा। इस योजना को एमपी में बढ़ावा देने के लिए 7 एमओयू भी साइन किए गए।

भावांतर योजना से खुश हैं एमपी के किसान

भावांतर योजना देवास से शुरू की गई। इसके बेहतरीन परिणाम आ रहे हैं। 24 अक्टूबर से 7 नवंबर तक जो मॉडल रेट 4020 रुपए था वो 17 नवंबर तक बढ़कर 4036 रुपए हो गया है। जो समर्थन मूल्य से मॉडल रेट का जो मूल्य का अंतर होता है, वही मूल्य भावांतर होता है। अभी तक 15 दिनों में 1.33 लाख किसानों के खातों में 233 करोड़ की राशि भेजी जा चुकी है। इस योजना का लाभ ले रहे किसान खुश हैं।

लाड़ली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी

लाड़ली बहना योजना ) की राशि बढ़ाई गई। 250 रुपए बढ़ाकर अब 1500 रुपए प्रतिमाह की किस्त दी जाना शुरू की है। इस योजना की शुरुआत जून 2023 से अक्टूबर 2025 तक लाड़ली बहनों को 44 हजार 900 करोड़ की राशि भेजी जा चुकी है। एमपी में इस राशि के सहयोग से बहनें आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। इस राशि के अंतरण से अलग सीएम मोहन यादव ने संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसी योजना तैयार करे जिससे लाड़ली बहनों को रोजगार मिल सके, साथ ही आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए उनके लिए और क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं, जो उन्हें पूरी तरह से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित हों।

ये भी पढ़ें

बदला शादी का मेन्यू, थाली से गायब हो रहे शाही पकवान, बारातियों के लिए बदला ट्रेंड
भोपाल
Indian Wedding New Trend MP News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Nov 2025 02:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP Cabinet: लाड़ली बहना योजना को लेकर फिर आई खुशखबरी, कैबिनेट में सीएम ने दिए बड़े निर्देश

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सोशल मीडिया पर ट्रेंड में #MPCOLDWAVE, 5° से और नीचे गिरेगा पारा, अगले 4 दिन कैसा रहेगा मौसम

IMD Alert in MP Cold wave severe cold weather forecast
भोपाल

‘रॉबर्ट वाड्रा’ को ‘दूसरी शादी’ करने की सलाह, कौन से ‘भाजपा नेता’ की टिप्पणी से बढ़ा विवाद

Robert Vadra advised to get married second time
भोपाल

औंधे मुंह गिरा सोना-चांदी, दामों में भारी गिरावट, जानें आज के ताजा भाव

Gold Silver Rate
भोपाल

एमपी में फिर बढ़ा सोयाबीन का रेट, राज्य सरकार ने दी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी

एमपी में फिर बढ़ा भावांतर योजना में सोयाबीन का रेट
भोपाल

पदोन्नति: इन 15 अफसरों के नाम की चर्चा, 21 नवंबर को होगा तय, देखें लिस्ट

IPS award 2025 State Police Service 15 officers Promotion
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.