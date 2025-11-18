MP Cabinet: लाड़ली बहना योजना को लेकर फिर आई खुशखबरी, कैबिनेट में सीएम ने दिए बड़े निर्देश

MP Cabinet Big Decision on Ladlibehna Yojana(फोटो: सीएम मोहन यादव X )
MP Cabinet: 18 नवंबर मंगलवार को सीएम डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में आयोजित की गई एमपी कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इसकी जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बतायकि बैठक में सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, निवेश और सिंहस्थ से जुड़ी तैयारियों को लेकर अहम निर्णय लिए गए। वहीं लाड़ली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए उन्हें रोजगार से जोड़ने के साथ ही और क्या-क्या किया जा सकता है, इसके लिए सीएम मोहन यादव ने संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।
कैबिनेट में मिशन वात्सल्य योजना के तहत राज्य के 33 हजार 346 बच्चों को हर महीने 4-4 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। इस योजना में 60 फीसदी तक सहयोग केंद्र सरकार करेगी। शेष 40 फीसदी राशि राज्य सरकार देगी। इसके लिए 1022 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई।
राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि कैबिनेट में किसानों की सब्सिडी को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। ऊर्जा विभाग ने वित्त विभाग को एक प्रस्ताव भेजा था, इसमें कहा गया था कि अस्थायी बिजली कनेक्शन वाले किसानों को सोलर पंप उसी क्षमता का होगा, जितनी क्षमता की उनकी पंप मोटर है। आज कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
इंदौर में एमपी हाल ही में टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ। इसी में स्पेस टेक नीति 2025 के मसौदे का अनावरण भी इसी कॉन्क्लेव में हुआ। जिसमें IIT, ड्रोन, एयरो स्पेस, सेमी कंडक्टर रक्षा, ईवी मैन्युफैक्चरिंग निवेश में भूमि आवंटन नीति प्रोत्साहन पर विस्तार से चर्चा हुई। इस कॉन्क्लेव हर गतिविधि से 15,996 करोड़ का निवेश और 64085 रोजगार के सृजन का मार्ग प्रशस्त होगा। इस योजना को एमपी में बढ़ावा देने के लिए 7 एमओयू भी साइन किए गए।
भावांतर योजना देवास से शुरू की गई। इसके बेहतरीन परिणाम आ रहे हैं। 24 अक्टूबर से 7 नवंबर तक जो मॉडल रेट 4020 रुपए था वो 17 नवंबर तक बढ़कर 4036 रुपए हो गया है। जो समर्थन मूल्य से मॉडल रेट का जो मूल्य का अंतर होता है, वही मूल्य भावांतर होता है। अभी तक 15 दिनों में 1.33 लाख किसानों के खातों में 233 करोड़ की राशि भेजी जा चुकी है। इस योजना का लाभ ले रहे किसान खुश हैं।
लाड़ली बहना योजना ) की राशि बढ़ाई गई। 250 रुपए बढ़ाकर अब 1500 रुपए प्रतिमाह की किस्त दी जाना शुरू की है। इस योजना की शुरुआत जून 2023 से अक्टूबर 2025 तक लाड़ली बहनों को 44 हजार 900 करोड़ की राशि भेजी जा चुकी है। एमपी में इस राशि के सहयोग से बहनें आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। इस राशि के अंतरण से अलग सीएम मोहन यादव ने संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसी योजना तैयार करे जिससे लाड़ली बहनों को रोजगार मिल सके, साथ ही आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए उनके लिए और क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं, जो उन्हें पूरी तरह से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित हों।
