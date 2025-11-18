MP Cabinet: लाड़ली बहना योजना को लेकर फिर आई खुशखबरी, कैबिनेट में सीएम ने दिए बड़े निर्देश

लाड़ली बहना योजना ) की राशि बढ़ाई गई। 250 रुपए बढ़ाकर अब 1500 रुपए प्रतिमाह की किस्त दी जाना शुरू की है। इस योजना की शुरुआत जून 2023 से अक्टूबर 2025 तक लाड़ली बहनों को 44 हजार 900 करोड़ की राशि भेजी जा चुकी है। एमपी में इस राशि के सहयोग से बहनें आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। इस राशि के अंतरण से अलग सीएम मोहन यादव ने संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसी योजना तैयार करे जिससे लाड़ली बहनों को रोजगार मिल सके, साथ ही आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए उनके लिए और क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं, जो उन्हें पूरी तरह से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित हों।