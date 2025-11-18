Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

बदला शादी का मेन्यू, थाली से गायब हो रहे शाही पकवान, बारातियों के लिए बदला ट्रेंड

MP News: राजधानी भोपाल में शहनाइयों की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन केटरिंग से जुड़े लोगों का कहना है कि इस बार बदलता दिख रहा शादी का मेन्यू, बारातियों के लिए बदल गया वेडिंग मेन्यू ट्रेंड...

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Nov 18, 2025

Indian Wedding New Trend MP News

Indian Wedding New Trend MP News (फोटो:सोशल मीडिया modify by patrika.com)

MP news: इस सप्ताह से शहर में शहनाइयों की गूंज सुनाई देने लगेगी। केटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि लेकिन इस बार की शादी पार्टियों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। खाने के मीनू में बारातियों और घर वालों को तेल-घी, शक्कर से बनी खाद्य सामग्री खाने को कम मिलेगी।

मेन्यू से गायब हुई मिठाइयां और फैटी आयटम भी नहीं

कैटर्स को शुगर फ्री मिठाइयों के आर्डर मिले हैं। फैटी आयटमों की जगह दही-बड़े, कॉर्न चाट सहित साउथ इंडियन आयटम बनाने के आर्डर मिले हैं।

सादी दाल-चावल और रोटी की बढ़ी डिमांड

ज्यादा डिमांड सादी दाल,चावल और रोटी की है। टेंट कैटर्स कारोबारी विशाल शर्मा कहते हैं कि शादियों में व्यंजनों को चटपटा या मसालेदार बनाने के लिए तेल, मसालों का खूब उपयोग होता आया है, लेकिन सेहत के प्रति जागरुकता बढऩे का असर यह हुआ है कि अब कम घी और तेल का उपयोग वाले व्यंजन बनाने को कहा जा रहा है।

अब बदला ट्रेंड

अब ट्रेंड बदला है। शादियों में लोग कम तेल-घी से बनने वाले पकवानों की डिमांड शुरू कर दी है। शुगर और हार्ट वाले मरीजों का विशेष ध्यान रखा जाने लगा है। इसी लिए ड्रायफ्रूट की मिठाईयां, साउथ इंडियन डिश के ऑर्डर दिए जा रहे हैं।

रिंकू भटेजा, चेयरमैन,भोपाल टेंट लाइट कैटर्स एसोसिएशन

खुश खबर: एमपी में महिलाएं कर सकेंगी नाइट ड्यूटी, मिलेगी दोगुना सैलरी, मोहन सरकार का आदेश जारी
भोपाल
MP CM Mohan Yadav

Published on:

18 Nov 2025 11:08 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बदला शादी का मेन्यू, थाली से गायब हो रहे शाही पकवान, बारातियों के लिए बदला ट्रेंड

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

