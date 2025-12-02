62 हजार करोड़ कर्ज में डूबा इस राज्य का नागरिक आपूर्ति निगम, रोजाना चुकाना पड़ रहा 14 करोड़ ब्याज

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपने जवाब में बताया कि भुगतान रुकने का बड़ा कारण गुणवत्तायुक्त उपज का मुद्दा भी है। कई बार किसानों के दबाव में ऐसी उपज भी खरीद ली जाती है, जिसे भारतीय खाद्य निगम (FCI) स्वीकार नहीं करता। जबतक केंद्र सरकार खाद्यान्न को सेंट्रल पूल में लेकर उसकी राशि जारी नहीं करती, तब तक नागरिक आपूर्ति निगम को अपने स्तर पर ब्याज का भार वहन करना पड़ता है। भुगतान मिल जाने पर भी कुल राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा अंतिम लेखा-जोखा के लिए रोक लिया जाता है।