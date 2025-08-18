इन 15 जिलों में कांग्रेस अध्यक्षों का जमकर विरोध, इस वजह से नाराज हैं कार्यकर्ता

MP Congress New District President:प्रदेश कांग्रेस के 71 संगठनात्मक जिलों में रविवार को हुई नए अध्यक्षों की नियुक्ति दिल्ली नेतृत्व द्वारा प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा है। लेकिन इस बीच विरोध के सुर भी प्रखर हो गए हैं। गुना, रीवा, सतना, इंदौर, उज्जैन, भिंड, अशोकनगर, दतिया, मंदसौर, अनूपपुर, मुरैना, बुरहानपुर, डिंडोरी, देवास जैसे 15 जिलों में रविवार को नए अध्यक्षों का जमकर विरोध हुआ। इंदौर जैसे कुछ जिलों में प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ सोशल मीडिया में विरोध देखने को मिला तो मीनाक्षी नटराजन के करीबी कहे जाने वाले उमरिया व मंदसौर अध्यक्षों के नामों पर भी आपत्तियां आईं है। अब प्रदेश कांग्रेस सोमवार को इन मामलों का रिव्यू कर रिपोर्ट दिल्ली भेजेगी।