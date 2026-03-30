30 मार्च 2026,

सोमवार

भोपाल

MP Eldermen List Out: आपके शहर में किसे मिली कुर्सी? बड़े नाम देख चौंक जाएंगे

mp eldermen list out: मध्य प्रदेश के निकाय चुनावों से पहले ही 768 नियुक्तियां, यहां देखें जिलावार लिस्ट, 46 नगरपालिकाओं में 276 एल्डरमैन नियुक्त, जानें आपके शहर में किसे मिली कुर्सी...

भोपाल

Sanjana Kumar

Mar 30, 2026

MP Eldermen List out

MP Eldermen List out(patrika creative)

MP Eldermen List Out: मध्य प्रदेश स्थानीय निकायों में अगले साल चुनाव होने हैं। इससे एक साल पहले सरकार ने 169 निकायों में थोकबंद राजनीतिक नियुक्तियां कर दीं। नगरीय विकास विभाग के रविवार को जारी आदेश के तहत हर नगर पालिका में 6-6 एल्डरमैन दिए हैं। 46 नगर पालिकाओं में 276 एल्डरमैन नियुक्त किए। वहीं, हर नगर परिषद में 4-4 एल्डरमैन की नियुक्ति की है। इस तरह 123 नगर परिषदों को 492 एल्डरमैन दिए।

ये नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के विकास में मदद करेंगे। सीएम डॉ. मोहन यादव व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने एल्डरमैनों विकास में सहयोग की अपेक्षा की है। उधर अब निगम मंडलों, प्राधिकरणों व आयोगों में नियुक्तियों की बारी है। हालांकि इंदौर व ग्वालियर क्षेत्र में कुछ गुटों के नेताओं के नामों पर एकराय बननी बाकी है।

हर गुट के कार्यकर्ता नेताओं को जगह

सत्ता-संगठन ने इस नियुक्ति में भाजपा के लगभग सभी गुटों के स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं को जगह दी है। इनमें कुछ पुराने धाकड़ नेता व कार्यकर्ता भी हैं। उन्हें पहले किनारे कर दिया गया था।

बीजेपी निकाय चुनाव में अनुभवी नेताओं को कमान

एमपी भाजपा इस बार एल्डमैन की नियुक्तियों (mp eldermen list out) को केवल पद भरने के तौर पर नहीं, बल्कि निकाय चुनावों से पहले कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने वाले टूल के रूप में देख रही है। भाजपा के इस नये फॉर्मूले के तहत उन पुराने अनुभवी नेताओं को नियुक्त किया गया है, जो प्रशासन को गहराई से समझते हैं।

यहां देखें जिला वार लिस्ट(mp eldermen list out 2026)

जिला सागर

नगर परिषद कर्रापुर: प्रभु सिंह, कमलेशरानी राय, श्रीपाल जैन, विक्रम सिंह
नगर परिषद बिलहरा: मनीष गर्ग, राजू पटेल, पुष्पेन्द्र ठाकुर, हीरालाल अहिरवार पेंटर
नगर परिषद सुरखी: अरुण गौतम, गोपाल पटैल, अभय जैन, विजय सिंह लोधी
नगर परिषद राहतगढ़: अर्पित जैन चौधरी, सोनू सोती, पूरनदास कबीरपंथी, अनुराग चौरसिया

जिला रीवा

नगर परिषद बैकुंठपुर: कैलाश बारी, बहादुर सिंह, सीमा पाण्डेय, सतीश रजक
नगर परिषद सिरमौर: उर्मिला सिंह, सविता कोल, लालपति लोध
नगर परिषद डभौरा: लीलावती विश्वकर्मा, बृजनाथ साहू, ज्योति केशरवानी, भूपनारायण मिश्रा
नगर परिषद सेमरिया: गीता देवी विश्वकर्मा, बनारसी दास गुप्ता, मुकेश कुशवाहा, विमलेश द्विवेदी, राजकुमार सेन
नगर परिषद त्योंथर: सतीश तिवारी, मंगलेश्वर सिंह, पुष्पा देवी, अभयनाथ श्रीवास्तव
नगर परिषद चाकघाट: उमाशंकर केशरवानी, सौखीलाल सोनी, दीपिका नामदेव, पंकजदत्त त्रिपाठी
नगर परिषद मनगवां: पूनम बंसल, कुसुमलता वर्मा, भागवत प्रसाद द्विवेदी, लवकुश गुप्ता
नगर परिषद गोविन्दगढ़: नरेन्द्र बुधौलिया, ब्रम्हानन्द पाण्डेय, श्रीनिवास साकेत, शैलेन्द्र सोनी
नगर परिषद गुढ़: शंभु प्रसाद लोनिया, शैलेन्द्र कुमार बंसल, खुशबू कोरी, रामप्रसाद गुप्ता

जिला मऊगंज

नगर परिषद् नई गढ़ी: श्याम सुन्दर गुप्ता, ललित कुमार पटेल, विजय शंकर यादव, रामपाल सिंह
जिला शहडोल

नगर परिषद बुढ़ार: तारा शर्मा, अशोक वैश, संजू पात्रीक, रविकांत चौरसिया
नगर परिषद बकहो: पंकज नापित, अनिल वर्मा, राहुल जैन, रजनीश प्रसाद मिश्रा
नगर परिषद ब्यौहारी: नीता साहू, विश्वनाथ कोल, प्रशांत गुप्ता, मनोज शुक्ला
नगर परिषद खांड (बाणसागर): रामपाल गौतम, शारदा प्रसाद गुप्ता, अरुणा केवट, रामबाबू पनिका
नगर परिषद जयसिंहनगर: रामलाल खटीक, चंद्रशेखर नामदेव, रामनिवास तिवारी, देवकी सोनी

जिला उमरिया

नगर परिषद नौरोजाबाद: झाला नरेश पटेल, गणेश सिंह, शिवनारायण गौतम, तीर्थबती कोल
नगर परिषद चंदिया: संजय यादव, राजकुमारी तिवारी, राकेश वर्मा, गोविन्द कोल
नगर परिषद मानपुर: हरीश विश्वकर्मा, रसिक खण्डेलवाल, रामनिधि शुक्ला, अमर बैगा

जिला कटनी

नगर परिषद कैमोर: शोभा सोनी, अरुण गुप्ता, सुनीता मुंगेरिया, किरण बर्मन
नगर परिषद बरही: किरण पटेल, रजनीश नामदेव, रघुनाथ प्रसाद गुप्ता, मनोज रावत कोल
नगर परिषद विजयराघवगढ़: राकेश पाण्डेय, भारत कोल, महेन्द्र ताम्रकार, रोशनी सोनी

जिला डिंडौरी

नगर परिषद शहपुरा: राजेश साहू, मनोज सोनी, हारून मंसूरी, रामलाल रजक
नगर परिषद डिंडौरी: कुवरिया मरावी, सुदील बरगैया, मोहन सिंह राठौर, आशीष सोनी

जिला नरसिंहपुर

नगर परिषद सालीचौका: पंकज सहेला, राजेन्द्र वर्मा, सरस्वती विश्वकर्मा, भैरो प्रसाद गहरा
नगर परिषद चीचली: कैलाश काशीवाले, चंद्रकांत गुप्ता, जगदीश कौरव, कलाबाई मेहरा
नगर परिषद साईखेड़ा: सुरेन्द्र सिंह तोमर, मोहन पटेल, शांति राजपूत, ब्रजेश चौधरी
नगर परिषद तेंदूखेड़ा: परषोत्तम पटेल, राजू पाली, मनीष चौबे, ठाकुर दास हरिजन

जिला बालाघाट

नगर परिषद बैहर: राजेश उइके, प्रीती मरावी, राजेश्वर कदम, कीर्ति शुक्ला
नगर परिषद कटंगी: प्रगति बिसेन, संजय वाघमारे, प्रीतम खटवानी, चंदन खरे
नगर परिषद लांजी: आलोक चौरसिया, सुशीला दुग्गड, प्रगति पालीवाल, अविनाश रैच

जिला सिवनी

नगर परिषद बरघाट: राजेन्द्र ठाकुर, किरण टेंभरे, रमन लुधियाना, प्रदीप ठाकुर
नगर परिषद छपारा: स्वर्णिम साहू, रेखा जावरे, सुनील दत्त पाठक, दिनेश लोधी
नगर परिषद लखनादौन: आशीष गोल्हानी, देवेन्द्र जैन, प्रकाश सोनी, नरेश सेन
नगर परिषद केवलारी: सुधीर पाण्डेय, राजकुमार बघेल, त्रिवेणी दमाहे, संजय तिवारी

जिला छिंदवाड़ा

नगर परिषद हर्रई: योगेन्द्र शर्मा, मनबोध बघेल, अशोक ठाकुर, नितिन चौरसिया
नगर परिषद चांद: रमाकांत सिंह लोधी, ओम चौरसिया, तुलसीराम साहू, मुकेश चौरिया
नगर परिषद बिछुआ: भजनलाल गाकरे, चुकन प्रसाद विश्वकर्मा, रघुराज सिंह रघुवंशी, गणेश चौरागढ़े
नगर परिषद चांदामेटा बूटरिया: मनीष जैन, विक्रम सिंह गौर, उमेश निकोसे, प्रदीप विश्वकर्मा
नगर परिषद बड़कुही: रामचरण डेहरिया, रणविजय सिंह, प्रभुदयाल साहू, पवन डेहरिया
नगर परिषद न्यूटन चिखली: अनिल बानखेड़े, रमेश साहू, इन्द्रपाल साहू, दीप अक्षय भनारिया

जिला पांढुर्ना

नगर परिषद लोधीखेड़ा: नंदकुमार राय, विठ्ठल खोडनकर, संतोषी हेडाऊ, रमेश नंदवार
नगर परिषद मोहगांव: जीजाबाई नाडकर, कैलाश पालीवाल, राम सरोदे, राधेश्याम बांगडे
नगर परिषद पिपला: नारायणवार रमेश तुमाने, सदानंद डोंगरे, विनोद चौधरी, विजय दरबारे

जिला नर्मदापुरम

नगर परिषद सोहागपुर: सुधा श्रीवास, नितिन कहार, राकेश मंडल, संजय मालवीय
नगर परिषद माखननगर: राजेश टावरी, अरविंद हर्णे, हरि कुमार वर्मा, सत्यनारायण पुरोहित
नगर परिषद बनखेड़ी: तुला कुशवाह, लेखराम अहिरवार, महेश साहू, हरिओम मेहरा

जिला हरदा

नगर परिषद खिरकिया: हर्षिता राजपूत, अमित तिवारी, बबलू पंवार, विष्णु मोरी
नगर परिषद टिमरनी: नन्हेलाल कौशल, अरुण कुमार तिवारी, मनमोहन सिंहल, महेन्द्र पटेल
नगर परिषद सिराली: पदम पटेल, मुन्नालाल कुशवाह, अशोक सांगुले, कन्हैयालाल मालवीय

जिला बैतूल

नगर परिषद बैतूलबाजार: कमलेश राठौर, दीपक वर्मा, चंद्रकांत जोशी, कांति पंवार
नगर परिषद आठनेर: महेश लहरपुरे, संजय सोनी, रोशन झोड, किरण जोगी
नगर परिषद चिचोली: अमित देशपांडे, कृष्णा सोनी, अमर सिंह राठौर, प्रकाश कटारे
नगर परिषद घोड़ाडोंगरी: प्रशांत गावंडे, प्रिया अरोरा, विकास अग्रवाल, कमलेश जैन
नगर परिषद शाहपुर: अरुण तिवारी, प्रद्युम्न कुमार जैन, रूपलता चौधरी, सरला वर्मा
नगर परिषद भैंसदेही: लक्ष्मीनारायण राठौर, विनोद सोनी, रवि कुबडे, सुरेश पाल

जिला खरगोन

नगर परिषद कसरावद: शंकर कुशवाहा, मंगला सराफ, जितेन्द्र पाटीदार, बिहारी यादव
नगर परिषद बिस्तान: आनंदराम यादव, सुगनकौर जाधव, जयंतीलाल जायसवाल, लक्ष्मीनारायण सूर्यकर
नगर परिषद मंडलेश्वर: पवन अग्रवाल, मंजुला मेवाड़े, गणेश पाटीदार, अनिरुद्ध हलवे
नगर परिषद भीकनगांव: कपिल वर्मा, ज्योति भावसार, मंजू शुक्ला, खेमचंद शर्मा (जीतू)
नगर परिषद महेश्वर: योगेश गेलोद, सिंधु जोशी

जिला बड़वानी

नगर परिषद राजपुर: दीपक पटेल, आफताब राज, यशवंत कानपुरे, प्रवीण जैन
नगर परिषद अंजड़: दीपक सेन, राजेंद्र भावसार, गौरव जोशी, महेश शर्मा
नगर परिषद ठीकरी: दीपक गुप्ता, शंकर वर्मा, कुसुम पाटीदार, सुनीता तोमर
नगर परिषद पानसेमल: गोविंद जोशी, शैलेंद्र शुक्ला, देवीदास साटोटे, योगिता सांवले
नगर परिषद निवाली: नंदकिशोर शर्मा, अशोक वाणी, गायत्री वर्षाले, रेखा बाई पवार
नगर परिषद खेतिया: हेमेंद्र सोनी, कृष्ण निकम, श्याम हरसोला, स्मिता शाह
नगर परिषद पलसूद: कोमल गोले, योगेश शर्मा, गीता कुशवाहा, देवेंद्र सोलंकी

जिला आलीराजपुर

नगर परिषद जोबट: मनोज चौबे, मोहम्मद बोहरा, मनोज प्रजापत, लक्ष्मण सिंह ठाकुर
नगर परिषद चंद्रशेखर आजाद नगर: धर्मेंद्र जायसवाल, दीपक राठौर, विजय जैन, सोनल प्रजापत

जिला झाबुआ

नगर परिषद राणापुर: राजकुमार पांडा, बद्दी वसुनिया, पंकज शर्मा, तरुण जैन
नगर परिषद थांदला: दीपक राठौड़, हेमा मेहता, गगनेश उपाध्यक्ष, महावीर मेहता
नगर परिषद मेघनगर: मणियां खराड़ी, विक्रम सिंह चौहान, वेद प्रकाश बसेर, सचिन पांचाल
नगर परिषद पेटलावद: हेमंत कुमार भट्ट, अशोक कुमार मेहता, शांता मेडा, माया सतोगिया

जिला धार

नगर परिषद राजगढ़: प्रफुल्ल जैन, गणेश जी लाल शर्मा, हेमलता नरेश मामा, मनोज माहेश्वरी
नगर परिषद सरदारपुर: राजेंद्र गर्ग, झकलाल चौधरी, दिनेश मावी, संजय सेठिया
नगर परिषद बदनावर: मितेश शर्मा, भूपेंद्र सिंह राठौड़, कपिल नहर, कन्हैयालाल गुर्जर

जिला देवास

नगर परिषद सोनकच्छ: राधेश्याम गाजेश्वर, नीतू रैकवार, दिलीप सोलंकी, राजेश बारोड
नगर परिषद भोरासा: नरपत यादव, मुकेश कुमावत, मुरारी लाल लोधी, प्रदीप मंत्री
नगर परिषद पीपल रावा: बाबूलाल मुक्ति, शेषनारायण नाहर, दिलीप राठौर, सुमित भामा
नगर परिषद टोंक खुर्द: सुरेश अधिकारी, राजेश वर्मा, दीप्ति जैन, राजेश शर्मा
नगर परिषद हाटपिपलिया: विजय सिंह शक्तावत, दुलीचंद कुंभकार, नितिन तंवर, कपिल शर्मा
नगर परिषद नेमावर: दिलीप व्यास, नरेंद्र यादव, अनिल भदौरिया, मुकेश गुर्जर
नगर परिषद कन्नौद: मोहन कोठारी, विनोद मालवीय, विजय चौहान, अशोक यादव
नगर परिषद खातेगांव: कैलाश साधु, लखन दाबी, हरी प्रसाद मकवाना, मनोज बज
नगर परिषद बागली: उमेश मंडलोई, वंशीधर सिसोदिया, मोहन सिकरवार, अनुराग गुप्ता
नगर परिषद सतवास: अमित जोशी, प्यारेलाल प्रजापत, दीपक राठौर, राजेंद्र यादव
नगर परिषद करनावद: आनंद सोनेर, दीपक रावत, लीलाधर पाटीदार, सागरमल पाटीदार
नगर परिषद लोहारदा: लोकेश यादव, हेमलता मालवीय, राजेंद्र व्यास, मोहन जोनवाल
नगर परिषद कांटा फोड़: सत्यनारायण तिवारी, अशोक बाथम, जगदीश राठौर, शिव प्रसाद विजय

जिला बुरहानपुर

नगर परिषद शाहपुर: रमेश चोपडे, राजाराम आटोलकर, प्रकाश भोई, रवि जैन

जिला रतलाम

नगर परिषद् बड़नगर: याकूब पठान पिता स्व. नजीर अहमद खान, आजाद चौक, वार्ड क्र. 13, बड़नगर जिला रतलाम
अशोक कुमावत पिता रामचंद्र कुमावत, मेला बाजार वार्ड क्र. 10 बड़नगर
गोविंदलाल उज्जैनिया पिता सम्पत उज्जैनिया, सदर बाजार वार्ड क्र. 11 बड़नगर
मनोज जोशी पिता श्री रमेशचंद्र जोशी, जवाहर मार्ग, वार्ड क्र. 15 बड़नगर
नगर परिषद् सैलाना: नानालाल राठौड़ पिता कालूलाल राठौड़, राम सीताराम मंदिर के पास वार्ड क्र. 1 सैलाना
सपना खटीक पति वीरसिंह खटीक, कमला नेहरू मार्ग वार्ड क्र. 9 सैलाना
बलवंतलाल पाटीदार पिता गंगा पाटीदार, नीम चौक वार्ड 06 सैलाना
हरी राठौर पिता शंतीलाल राठौर, राम रघुनाथ मंदिर वार्ड क्र. 05 सैलाना
नगर परिषद् नामली: संजय पाटीदार पिता गोपाललाल पाटीदार, महू नीमच रोड, कोटड़ा रोड वार्ड क्र. 07 नामली
नारायण जाटवा पिता दयाराम जाटवा, जावरा रोड वार्ड क्र. 09 नामली
जितेन्द्र कुमार पिता भेरूलाल धोबी, 39 ज्योतिर्लिंग कॉलोनी रोड वार्ड क्र. 11 नामली
नितिन जाटव पिता रामलाल जाटव, जवाहर नगर, सब्जी मंडी के पास वार्ड क्र. 13 नामली
नगर परिषद् धामनोद: बालाराम पाटीदार पिता खाचरु पाटीदार, खजूरी माताजी मंदिर के पास वार्ड क्र. 08 धामनोद
सतीश राव पिता लक्ष्मण राव, राम मंदिर के पास वार्ड क्र. 04
माणक डिंडोर पिता बदनसिंह डिंडोर, सैलाना रोड वार्ड क्र. 12 धामनोद
युसुफ पठान पिता शेरखान पठान, आजाद

46 नगर पालिकाओं में 6-6 एल्डरमैन नियुक्त

डबरा, जिला ग्वालियर: मनीष प्रसाद पांडे, नारायण दास गुप्ता, सुरेश साहू भटेर, रावत

नगर परिषद पिपलौदा, जिला रतलाम

नानूलाल राठौर पिता दौलतराम वास, वार्ड क्र. 04, पिपलौदा
सपना खरोडी पति पूना जनगर, नाका नं. 2, वार्ड क्र. 9, पिपलौदा
यशवंतसिंह पिता गुलाबचन्द जाखलवाल, पुराना बस स्टैंड वार्ड क्र. 05, पिपलौदा
रवि शर्मा पिता बस्तीलाल भोगरा, सदर बाजार वार्ड क्र. 06, पिपलौदा
नगर परिषद आलोट: राजेन्द्र परिहार पिता मोतीलाल गुप्ता, गुप्ता स्टेशन रोड वार्ड क्र. 01, आलोट
मोहन चौधरी पिता शिवनारायण सोलंकी, बास रोड रेलवे फाटक के पास नं. 01, आलोट
विजय कुमार पिता राजेन्द्र परिहार, रामपुरा वार्ड क्र. 11, आलोट
निलेश राजभर पिता सुरेश सोनी, नया बाजार रोड क्र. 03, आलोट

नगर परिषद ताल: बाबूलाल पाटीदार पिता कालूराम, शिवशक्ति पुरा तहसील ताल, वार्ड नं. 9 जिला रतलाम
संजीव राव पिता राजेश्वर गवली, वार्ड क्र. 13, ताल जिला रतलाम
गणेश डिंडोर पिता नारायणसिंह पाटीदार, वार्ड नं. 04, आलोट रोड ताल जिला रतलाम
बाबूलाल पाटीदार पिता स्व. श्री रमेश चौहान, सारखेड़ा गोशाला, वार्ड नं. 13, ताल जिला रतलाम

नगर परिषद जावरा: अशोक रिंगवाल पिता बालचंद रिंगवाल, जैन बाजार वार्ड क्र. 10, जावरा
मनोहर जाटव पिता नवल जाटव, सदर

    46 नगर पालिकाओं में 6-6 एल्डरमैन नियुक्त

    डबरा, जिला ग्वालियर: नर्मदा प्रसाद पांडे, नारायण दास गुप्ता, सुरेश साहू भूपेंद्र, रावत प्रकाश कुशवाहा, पूनम गिदवानी
    बीना, जिला सागर: राकेश बिलगैयां, विमल अहिरवार, रमेश जड़िया, संतोष कुशवाहा, पवन गुलाटी, सुनीता राय
    धार, जिला धार: हरनाम सिंह ठाकुर, बलविंदर सिंह सनी, राजेश हरोड़, प्रीति राठौड़, प्रकाश यादव, सुरेश प्रजापतनगर पालिका धार के एल्डरमैन विधायक नीना वर्मा से मिलने उनके निवास पर पहुंचे।
    शहडोल, जिला शहडोल: नरेंद्र गोले, आशीष तिवारी, स्वप्नील जायसवाल, सावित्री सेन, सचिन गुप्ता, विनय केवट
    धनपुरी, जिला शहडोल: हेमंत सोनी, जनक दुलारी केवट, धीरू सिंह परिहार, घासीराम सूर्यवंशी, केशभान मांझी, गौरव तिवारी
    उमरिया, जिला उमरिया : रश्मि द्विवेदी, दिवाकर सिंह, हेमलता राय, सुनील खटीक, नरेंद्र बागरिया, उमाबाई परस्ते
    पाली, जिला उमरिया: प्रदीप सोनी, कामता विश्वकर्मा, सुधीर मोटवानी, वंदना यादव, सुशांत सक्सेना, कमल सिंह
    सिहोरा, जिला जबलपुर: सत्य प्रकाश खरे, अमित खत्री, आलोक जैन, साकेत पांडे, गीता पटेल, विनोद गुप्ता
    पनागर, जिला जबलपुर: अनिल गौतम, रेखा ताम्रकार, विनय जैन, राजेश तिवारी, दुर्गेश बर्मन, सचिन पटेल
    मकरोनिया, जिला सागर: सुधा शर्मा, नरेंद्र रोहित, गोकुल ठाकुर, अमित सिंह, केदार शर्मा, मुकेश यादवसागर की मकरोनिया नगर पालिका परिषद के एल्डरमैन ने एक साथ तस्वीर खिंचवाई।
    नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर: मंजू लोधी, अरविंद नौरिया, हेमराज यादव, शैलेंद्र राय, विनोद जैन, अर्जुन कोरी
    करेली, जिला नरसिंहपुर: वर्धा घारे, उपेंद्र काले, महेश रघुवंशी, राजेश बड़कुर, कालूराम सोनी, गणेश पटेल
    गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर: निशा वर्डिया, जितेंद्र चादोरिया, किशन पटेल, राकेश कहार, महेश चढ़ार, वसंत उपाध्याय
    गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर: घनश्याम सिंह राजपूत, पीयूष जैन, बाबूलाल जाटव, संगीता सोनी, लखन साहू, विकास प्रतवानी
    बालाघाट, जिला बालाघाट: सिद्धार्थ शेंडे, यासीन खान, सुरेंद्र पाल सिंह कौशल, गजेंद्र भारद्वाज, विशाल मंगलानी, चित्रवर्ण शुक्ला
    मलाजखंड, जिला बालाघाट: राजेश गुप्ता, कृष्ण लाहौरे, ज्योति नाग, सवितानंद जायसवाल, जानकी प्रसाद ठाकरे, शारदा प्रसाद जामने
    वारा सिवनी, जिला बालाघाट: दीप चौहान, मिथिलेश बुर्डे, गिरधारी चिमनानी, मनोज लिल्हारे, दीप लता देशमुख, सौरभ पटले
    सिवनी, जिला सिवनी: कविता शर्मा, वंदना बैस, भारत राहंगडाले, सत्यनारायण अग्रवाल, सुरेश भंगारे, राजेश पवमे
    अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा: ओमप्रकाश नामदेव, सुजीत राजा चौरसिया, गोविंद सराठे, सूरज ठाकुर, मुकेश यादव, नीलेश साहू
    दमुआ, जिला छिंदवाड़ा: संतोष साहू, स्वाति यदुवंशी, ज्ञान सिंह ठाकुर, उमेश सोलंकी, प्रवीण खूंगर, आलोक श्रीवास्तव
    जुन्नारदेव, जिला छिंदवाड़ा: अनिरुद्ध बूटा चटर्जी, रंजीता डेहरिया, राहुल अमूले, विशेष चौरसिया, सोनू वाईकर, भारत भूषण अरोरा
    चौरई, जिला छिंदवाड़ा: अवनीत सोनी, आनंद चौरसिया, सुनील जैन वात्सल्य, सुमरन साहू, मिथिलेश जांघेला, दिनेश सिमोनिया
    डोंगर, परासिया जिला छिंदवाड़ा: तेजवंती विश्वकर्मा, उदिता यादव, पीयूष बत्रा, हरमीत सिंह खंडूजा, शैलेंद्र वर्मा, मनोज खेलवाड़ी
    पांढुर्णा, जिला पांढुर्णा: संध्या पाटिल, प्रकाश दाढ़े, सतीश बॉम्बल, दशरथ संभारे, प्रशांत गायधने, तरुण बाल पांडे
    सौंसर, जिला पांढुर्णा: मिलिंद वाडेकर, कविता फरकारे, दिनेश भकने, पवन सरोदे, मिलनदास बैंडे, किरण बत्रा
    पिपरिया, जिला नर्मदापुरम: लखन आनंदनी, सुनीता उदेनिया, उदय दुबे, नागेश शुक्ला, राजेश जायसवाल, नीरज साहू
    नर्मदापुरम, जिला नर्मदापुरम: अर्चना सुरेश वर्मा, हीरामणि भावसार, राजेश अत्रे, संतोष मीणा, राम नवलानी, ज्योति राजेश रैकवार
    सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम: अनीता बाथम, उमेश राठौर, देवी कुशवाह, अभिषेक सोनी, हर्ष चौघड़िया, कमलेश लौवंशी
    इटारसी, जिला नर्मदापुरम: नरेश मेघानी, अशीष मालवीय, संजीव हूरा, रेखा मालवीय, मयंक महतो, अतुल शुक्ला
    हरदा, जिला हरदा: नीवन असरानी, गजानंद डाले, मनसुख लोहाना, चंद्रशेखर रघुवंशी, नरेंद्र सैनी, प्रियंका दुबे
    बैतूल, जिला बैतूल: रश्मि साहू, मनप्रीत सिंह अहलूवालिया, सावन्या सेशकर, नितेश वर्मा, राजू सोनकपुरिया, कैलाश यादव
    आमला, जिला बैतूल :गोपेन्द्र बघेल, सपना सोनी, बसंत ओडकुले, गोपाल खतारे, सुरेखा मराठे, आरती पाटिल
    मुलताई, जिला बैतूल :सुनीता नागले, बीना पंजाबी, श्यामू ढोमने, प्रीतम सिंह सिसोदिया, राजू चौबे, निलेश चावरिया
    सारणी, जिला बैतूल: रमेश किशन, पवार विजय मदने, सरोज विश्वकर्मा, सुनीता यादव, रमेश हरोडे, संजीव कुमार चौधरी
    नेपानगर, जिला बुरहानपुर: शालिग्राम राखोडे, मनोज माहेश्वरी, उमेश सोनी, सुनीता बाजपेई, रामकिशन अग्रवाल, रामसिंह नायक
    खरगोन, जिला खरगोन: सुनीता गांगले, पवन सेन, दीपक कराले, पुरुषोत्तम कुमावत, अनिल गुप्ता, युवराज व्यास
    बड़वाह, जिला खरगोन: विक्रांत कोठारी, कैलाश साहू, तृप्ति जैन, प्रेमचंद्र पाटीदार, महेंद्र सिंह ठाकुर, संजय जैन
    सनावद, जिला खरगोन: शांता बाई पंवार, संजय राठौर, चंद्रशेखर निकम, दिलीप सकरोदिया, नानूराम प्रजापत, रंगीलाल वर्मा
    बड़वानी, जिला बड़वानी: सोहनलाल माहेश्वरी, कृष्णा गोले, राजेन्द्र सोनी, जया शर्मा, मिथुन यादव, विश्वास सर्राफ
    सेंधवा, जिला बड़वानी :अरुण चौधरी, सुनील अग्रवाल, अनिल वाघ, भगीरथ सोनी, कृष्णा पालीवाल, सरला कोठारी
    अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर: कपिल मेहता, अनिल परवाल, संदीप राही, रामनारायण माली, राजेश गुप्ता, कांतिलाल राठौर
    झाबुआ, जिला झाबुआ: जितेंद्र जैन, रजनीश गामड़, अंबरीश भावसार, शोभा कटारा, मनोहर मोदी, गणेश उपाध्याय
    पीथमपुर, जिला धार: राजेश तिवारी, हरी सिंह रघुवंशी, लखन चौधरी, दिनेश पटेल, शशि पाठक, अनोक चंद बिरला
    मंदसौर, जिला मंदसौर: आरती दवे, दलपत सिंह दांगी, प्रदीप लक्ष्यकर, अरुण शर्मा, नागेंद्र सिंह चौहान, संजय राठौर
    जावरा, जिला रतलाम: नंदकिशोर महावर, प्रमोद रावल, अजय सकलेचा, मनोहर पांचाल, अजय भाटी, संतोष शर्मा
    नीमच, जिला नीमच: शांतिलाल गुप्ता, मनीष सिंह बैस, लता हरित, अरुणा तलरेजा, शंकर बंसल, हरभजन सलूजा

    Published on:

    30 Mar 2026 10:40 am

