तीन राज्यों के युवा विधायकों का जमावड़ा आज से एमपी में, जानें वजह

विधानसभा सचिवालय का कहना है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित होने जा रहे इस युवा विधायक सम्मेलन (Two days legislators conference) में शामिल होने वाले सभी विधायक 45 साल से कम उम्र के हैं। इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष समेत कई हस्तियों के शामिल होने की संभावना है। बता दें कि विधानसभा सचिवालय ने सम्मेलन में शामिल होने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को भी आमंत्रण भेजा था।