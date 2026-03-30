30 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

तीन राज्यों के युवा विधायकों का जमावड़ा आज से एमपी में, जानें वजह

Two days legislators conference : मध्य प्रदेश में आज राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के 60 से ज्यादा विधायक, युवा विधायक सम्मेलन में होंगे शामिल...

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Mar 30, 2026

MP Assembly 2026

MP Assembly 2026(photo:patrika)

Two days legislators conference in MP : राष्ट्रकुल संसदीय संघ (भारत क्षेत्र-6) के अंतर्गत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के युवा विधायकों का सम्मेलन 30 और 31 मार्च को मध्य प्रदेश विधानसभा में आयोजित किया जा रहा है। इसका शुभारंभ आज सोमवार 30 मार्च को होगा। सम्मेलन में 45 वर्ष से कम आयु के मध्य प्रदेश के 37, राजस्थान के 13 और छत्तीसगढ़ के 13 विधायक शामिल होंगे।

लोगतंत्र और नागरिकों की भागीदारी मजबूत करने पर मंथन आज

पहले दिन (Two days legislators conference) लोकतंत्र और नागरिकों की भागीदारी को मजबूत करने में युवा विधायकों की भूमिका विषय पर मंथन किया जाएगा। शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी उपस्थित रहेंगे।

विधानसभा अध्यक्ष ने लिया तैयारियों का जायजा

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना और युवा जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर विचार-विमर्श करना है। सम्मेलन में युवाओं की भागीदारी और जिम्मेदारियों पर चर्चा होगी।

होंगे पांच सत्र

अध्यक्ष ने बताया कि सम्मेलन (Two days legislators conference) के दौरान पांच सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें पहले दिन तीन और दूसरे दिन दो सत्र होंगे। पहले दिन लोकतंत्र और नागरिकों की भागीदारी को मजबूत करने में युवा विधायकों की भूमिका विषय पर चर्चा होगी। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलगुरु युवा विधायकों को संबोधित करेंगे।

कल 'विकसित भारत 2047- युवा विधायकों के दायित्व एवं चुनौतियां' पर चर्चा

दूसरे दिन 31 मार्च को ‘विकसित भारत 2047- युवा विधायकों के दायित्व एवं चुनौतियां’ विषय पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान विभिन्न सत्रों में एक्सपर्ट्स अपने विचार रखेंगे।

एमआईटी पुणे के चेयरमैन डॉ. राहुल वी. कराड भी प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। समापन समारोह में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

सभी विधायक 45 वर्ष से कम उम्र के

विधानसभा सचिवालय का कहना है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित होने जा रहे इस युवा विधायक सम्मेलन (Two days legislators conference) में शामिल होने वाले सभी विधायक 45 साल से कम उम्र के हैं। इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष समेत कई हस्तियों के शामिल होने की संभावना है। बता दें कि विधानसभा सचिवालय ने सम्मेलन में शामिल होने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को भी आमंत्रण भेजा था।

ये भी पढ़ें

एमपी के 12 जिलों में आज गरज-चमक के साथ बारिश, अलर्ट जारी
भोपाल
Weather Alert

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

30 Mar 2026 09:20 am

Published on:

30 Mar 2026 09:19 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / तीन राज्यों के युवा विधायकों का जमावड़ा आज से एमपी में, जानें वजह

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के 12 जिलों में आज गरज-चमक के साथ बारिश, अलर्ट जारी

Weather Alert
भोपाल

मंदिर के पास मृत पशु फेंकने वाला गिरफ्तार, भोपाल का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश नाकाम!

Bhopal News
भोपाल

सहेली ने नौकरी दिलाने छिंदवाड़ा से भोपाल बुलाया, शराब पिलाकर दो युवकों से कराया रेप

bhopal
भोपाल

सरकारी सेवा से मोह भंग ! 2 साल में 205 डॉक्टर होंगे बाहर

government hospitals
भोपाल

‘देश में 2 विचारधारा…पहली BJP, दूसरी कम्यूनिस्ट…’- हेमंत खंडेलवाल

BJP State President Hemant Khandelwal
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.