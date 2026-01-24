एमपी के डेढ़ लाख कर्मचारियों को बड़ा टास्क, अगले माह तक हो जाएगी तैनाती

Census- देशभर में जनगणना के लिए प्रशासनिक कवायद तेज होती जा रही है। दो चरणों में होनेवाली जनगणना का पहला चरण एक अप्रेल 2026 से प्रारंभ होनेवाला है। इसमें मकानों की गिनती की जाएगी। जनगणना का मुख्य एवं दूसरा चरण 1 फरवरी 2027 से शुरू होगा जिसमें जनसंख्या की जानकारी ली जाएगी। जनगणना के लिए मध्यप्रदेश में भी प्रशासनिक प्रक्रिया चल रही है। बताया जा रहा है इसके लिए प्रदेश के डेढ़ लाख कर्मचारियों की अगले माह तक तैनाती कर दी जाएगी।