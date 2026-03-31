एमपी के 2 दर्जन जिलों के शहरों में गैस सप्लाई पर फोकस कर रही सरकार

LPG-मध्यप्रदेश में एलपीजी सिलेंडर के साथ ही पीएनजी कनेक्शन के माध्यम से भी गैस सप्लाई पर फोकस किया जा रहा है। इसके लिए संबंधित कंपनियों ने उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए नंबर जारी कर दिए हैं। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि भारत में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रही हैं। इससे देश व प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति निरंतर बनी हुई है और किसी प्रकार की रुकावट की स्थिति नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, पीएनजी और सीएनजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। मंत्री राजपूत ने नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में पीएनजी कनेक्शन लेने का भी आग्रह किया, जिससे एलपीजी पर निर्भरता कम हो और स्वच्छ एवं सतत ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। प्रदेश के करीब 2 दर्जन जिलों के विभिन्न शहरों में पीएनजी का काम तेजी से चल रहा है।