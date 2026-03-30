एयरपोर्ट पर अब नहीं पड़ेगी ‘डॉक्यूमेंट’ की जरूरत, शुरु हुई नई सुविधा

Raja Bhoj International Airport: मुबंई जाने वाले यात्रियो के राहत भरी खबर सामने आ रही है। जानकारी के लिए बता दें कि मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बीते दिन तीन यात्री सुविधाओं की शुरुआत की गई। भोपाल और नवी मुंबई एयरपोर्ट के बीच डायरेक्ट फ्लाइट सेवा की शुरुआत की हुई। प्रदेश में पहली बार भोपाल एयरपोर्ट पर अराइवल और डिपार्चर के लिए अलग-अलग एरिया शुरु किया गया। यात्रियों को फेस डिटेक्शन के लिए डिजी यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। केंद्रीय नागरिक उड्यन मंत्री किंजीरापू राममोहन नायडू ने वर्चुअली तरीके से इन सेवाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी, विधायक रामेश्वर शर्मा सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।