दो दिवसीय युवा विधायक सम्मेलन शुरू, भारतीय लोकतंत्र पर सीएम का बड़ा बयान… जानें क्या बोले

Two Days Youth legislators conference MP: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दो दिवसीय युवा विधायक सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। इस सम्मेलन में देश के तीन राज्यों के 63 युवा विधायकों ने भाग लिया है। सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर सीेम मोहन यादव ने भारतीय लोकतंत्र को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारतीय लोकतंत्र पश्चिमी देशों से लिया गया मॉडल नहीं है, बल्कि हमारी अपनी सभ्यता और परम्परा की देन है।