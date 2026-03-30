30 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

दो दिवसीय युवा विधायक सम्मेलन शुरू, भारतीय लोकतंत्र पर सीएम का बड़ा बयान… जानें क्या बोले

Two Days Youth legislators conference MP: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुरू, तीन राज्यों के युवा विधायक पहुंचे, सीएम ने किया शुभारंभ...

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Mar 30, 2026

Youth Legislator Conference

Youth Legislator Conference: मध्य प्रदेश विधान सभा में युवा विधान सभा सम्मेलन शुरू (photo:patrika)

Two Days Youth legislators conference MP: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दो दिवसीय युवा विधायक सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। इस सम्मेलन में देश के तीन राज्यों के 63 युवा विधायकों ने भाग लिया है। सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर सीेम मोहन यादव ने भारतीय लोकतंत्र को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारतीय लोकतंत्र पश्चिमी देशों से लिया गया मॉडल नहीं है, बल्कि हमारी अपनी सभ्यता और परम्परा की देन है।

केवल एक शासन प्रणाली नहीं है लोकतंत्र- सीएम

इस अवसर (Two Days Youth legislators conference) पर सीएम ने कहा कि अक्सर यह गलतफहमी बना ली जाती है कि भारतीय लोकतंत्र पश्चिमी-यूरोपीय देशों से अपनाया गया है। लेकिन हकीकत में भारतीय लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं। उन्होंने कहा कि जब लोकतंत्र को देश और मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखता हूं तो यह केवल एक शासन प्रणाली नहीं बल्कि, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा है।

लोकतंत्र और नागरिकों की भागीदारी मजबूत करने पर मंथन शुरू

आज पहले दिन (Two days legislators conference) लोकतंत्र और नागरिकों की भागीदारी को मजबूत करने में युवा विधायकों की भूमिका विषय पर मंथन किया जा रहा है। सीएम मोहन यादव ने अपने संबोधन के साथ इसकी शुरुआत कर दी है।

45 साल से कम उम्र के युवा राजस्थान-छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश से पहुंचे भोपाल

इस युवा विधायक सम्मेलन (Two Days Youth legislators conference) में 45 साल से कम उम्र के युवाओं को आमंत्रित किया गया है। ये सभी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जिलों से यहां पहुंचे हैं।

ये भी पढ़ें

तीन राज्यों के युवा विधायकों का जमावड़ा आज से एमपी में, जानें वजह
भोपाल
MP Assembly 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

30 Mar 2026 11:41 am

Published on:

30 Mar 2026 11:34 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / दो दिवसीय युवा विधायक सम्मेलन शुरू, भारतीय लोकतंत्र पर सीएम का बड़ा बयान… जानें क्या बोले

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एयरपोर्ट पर अब नहीं पड़ेगी ‘डॉक्यूमेंट’ की जरूरत, शुरु हुई नई सुविधा

Raja Bhoj International Airport
भोपाल

MP Eldermen List Out: आपके शहर में किसे मिली कुर्सी? बड़े नाम देख चौंक जाएंगे

MP Eldermen List out
भोपाल

1 अप्रैल से नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू, एक ही जगह पर होंगे ‘घर-दफ्तर-बाजार’

New Collector Guidelines
भोपाल

तीन राज्यों के युवा विधायकों का जमावड़ा आज से एमपी में, जानें वजह

MP Assembly 2026
भोपाल

एमपी के 12 जिलों में आज गरज-चमक के साथ बारिश, अलर्ट जारी

Weather Alert
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.