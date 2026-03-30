गैस कंपनियों ने उपभोक्ताओं से की अपील, लौटा दें अपना ‘LPG कनेक्शन’

LPG Cylinder Crisis: पेट्रोलियम-एलपीजी संकट के बीच अब आपूर्ति राहत देने लगी है। बीते दिन अवकाश होने के बावजूद जिले की 50 एजेंसियों से 8000 से अधिक सिलेंडर की डिलीवरी की गई। पूरे दिन में 12750 सिलेंडर की बुकिंग हुई। जिला नियंत्रक चंद्रभान सिंह जादौन के अनुसार, अधिकतम दो से तीन दिन में एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी का लक्ष्य तय है। एजेंसियों को छुट्टी के दिन भी खुलवाया जा रहा है। यदि कोई उपभोक्ता बुकिंग डीएसी के साथ एजेंसी पर सिलेंडर लेकर पहुंचता है तो उसे भी डिलीवरी देने का कहा गया है।