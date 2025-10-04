एमपी के 12 मंत्री अपने गृह जिलों के नर्सिंग कॉलेजों को नहीं दिला पाए मान्यता, एनएसयूआई ने लगाए गंभीर आरोप

MP News: मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं। मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम 2018 की स्पष्ट गाइडलाइन होने के बावजूद प्रदेश के 12 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता नहीं मिल पाई है। प्रदेश सरकार के 13 मंत्रियों और कई भाजपा नेताओं के गृह जिले में सरकारी नर्सिंग कॉलेज बंद होने की कगार पर हैं तो कई कॉलेजों में प्राचार्य-उप प्राचार्य तक नहीं हैं।



एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने आरोप लगाया है कि शासकीय नर्सिंग कॉलेजों की कमियों को लेकर एनएसयूआईं द्वारा की गई शिकायतों को गंभीरता से लिया होता तो आज यह परिस्थिति नहीं होती सरकार की लापरवाही के कारण हजारों गरीब परिवार की छात्राएं नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश से वंचित रह जाएंगी क्योंकि वो प्राइवेट कालेजों की फीस भरने में सक्षम नहीं हैं इन 12 नर्सिंग कालेजों में लगभग 1 हजार सीटें हैं।