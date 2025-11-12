Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

सावधान: एमपी के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई हुई 21 दवाएं अमानक

MP News: मध्यप्रदेश के सरकारी अस्पतालों में खरीदी गई दवाओं में से 21 दवाएं अमानक पाई गई है। पेट में पाए जाने वाले कृमियों को नष्ट करने वाली एलबेंडाजोल और गर्भवती महिलाओं की मॉर्निंग सिकनेस या मतली आदि को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में आने वाली डॉक्सीलेमिन सक्सीनेट दवाएं शामिल है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Nov 12, 2025

21 substandard medicines supplied in government hospitals

21 substandard medicines supplied in government hospitals सरकारी अस्पतालों में 21 अमानक दवाएं सप्लाई

MP News:मध्यप्रदेश के सरकारी अस्पतालों(Government Hospital) में खरीदी गई दवाओं में से अब पेट में पाए जाने वाले कृमियों को नष्ट करने वाली एलबेंडाजोल और गर्भवती महिलाओं की मॉर्निंग सिकनेस या मतली आदि को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में आने वाली डॉक्सीलेमिन सक्सीनेट दवाएं भी अमानक पाई गई है। इन दवाओं का अस्पतालों में व्यापक उपयोग किया जाता है। यही नहीं एलबेंडाजोल दवा का वितरण तो कृमि नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्कूलों के बच्चों को भी किया जाता है।

हेल्थ कॉर्पोरेशन ने की ब्लैकलिस्टेड फिर भी हुई सप्लाई

सीएमएचओ राजगढ़ ने एलबेंडाजोल टैबलेट के असर नहीं करने पर उसकी जांच कराई थी। इसके बाद उन्होंने कॉर्पोरेशन को बताया कि बायोकेम हेल्थकेयर प्रालि उज्जैन द्वारा सप्लाई की गई दवा एनएबीएल लैब में कराई गई जांच में अमानक पाई गई है। इसके बाद कॉर्पोरेशन ने दोबारा जांच कराई और अमानक मिलने पर इस दवा को दो साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया है। कंपनी के साथ भी अनुबंध निरस्त कर दिया गया है।

वहीं कटनी सीएमएचओ ने डॉक्सीलेमिन सक्सीनेट और पिरीडॉक्सिन टेबलेट असरदार नहीं होने के संदेह पर जांच कराया। जांच में यह दवा भी अमानक निकली। यह दवा जेपी ड्रग्स हरिद्वार उत्तराखंड द्वारा सप्लाई की गई थी। यह दवा हर गर्भवती महिला को मॉर्निंग सिकनेस या मतली और अन्य समस्याओं के नियंत्रण के लिए दी जाती है। इसी प्रकार जेंटामाइसिन इंजेक्शन भी अमानक पाया गया है। यह सभी दवाएं दो साल के लिए ब्लैकलिस्टेड की गई हैं।

21 अमानक दवाएं सप्लाई

सरकारी अस्पतालों(Government Hospital) में सप्लाई की जाने वाली दवाओं की जांच की तीन स्तरीय व्यवस्था है। इसके बावजूद इस वर्ष अभी तक 21 दवाएं अमानक पाई गई हैं। इनमें एंटीबायोटिक और ओआरएस घोल से लेकर विटामिन, पैरासिटामोल, हृदय रोग आदि की दवाएं शामिल हैं। मप्र पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन के एमडी मयंक अग्रवाल का कहना है कि दवाओं की खरीदी के लिए अब सीओपीपी (सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स) सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें दवा निर्माण का हर स्टेप पर डब्ल्यूएचओ जीएमपी स्टेंडर्ड का होता है। यह सर्टिफिकेट वे ही कंपनियां लेती हैं जो दवाओं का निर्यात करती हैं। इससे एक्सपोर्ट क्वालिटी की दवाएं ही शासकीय अस्पतालों को मिलेंगी और कोई शिकायतें भी नहीं होंगी।

ये भी पढ़ें

हाईकोर्ट में अचानक बिगड़ी वकील की तबीयत, आया हार्ट अटैक… मौत
इंदौर
Indore MP High Court

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Nov 2025 10:54 am

Published on:

12 Nov 2025 10:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / सावधान: एमपी के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई हुई 21 दवाएं अमानक

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के IAS अधिकारी पर लगे गंभीर आरोप, ये है पूरा मामला

MP IAS officer Rishi Garg
भोपाल

इज्तिमा 2025: शहर में बस गया ‘छोटा शहर’, 12 लाख से ज्यादा जायरीनों के स्वागत को तैयार भोपाल

Aalami Tablighi Ijtema 2025
भोपाल

शरीर पर भभूत, गले में माला और सिर पर पगड़ी, साधु के वेश में दिल्ली के शैतानों की करतूत, फिल्मी अंदाज में लूट

MP news
भोपाल

सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा, सरपंचों को अलग से मिलेंगे 50 हजार रुपये

cm dr mohan yadav
भोपाल

बड़ी खबर: सड़क पर खड़े लोडिंग ऑटो से टकराई स्कूल वैन, भीषण हादसे में बाल-बाल बचे मासूम, Watch Video

Bhopal School Van Accident
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.