हाईकोर्ट में अचानक बिगड़ी वकील की तबीयत, आया हार्ट अटैक… मौत

यादव मंगलवार को कोर्ट में सामान्य दिनों की तरह पहुंचे थे। दोपहर में महापौर पुष्यमित्र भार्गव हाईकोर्ट आए थे, उनसे उन्होंने मुलाकात भी की। कोर्ट परिसर में ही उन्हें हाथों में दर्द और अन्य परेशानी होने लगी। वे अपने एक साथी के साथ हाईकोर्ट में मौजूद डिस्पेंसरी पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें दवाई देने के साथ तुरंत इसीजी कराने के लिए अस्पताल जाने की सलाह दी।