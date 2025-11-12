हाईकोर्ट में अचानक बिगड़ी वकील की तबीयत, आया हार्ट अटैक… मौत

Indore MP High Court हाईकोर्ट में अचानक बिगड़ी वकील की तबीयत, आया हार्ट अटैक (फोटो सोर्स : पत्रिका)
MP High Court: मध्यप्रदेश के इंदौर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले 49 साल के वकील विकास यादव की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उन्हें हाईकोर्ट परिसर में ही दर्द उठा था, जिसके बाद वे अपने साथी के साथ अस्पताल पहुंचे थे। बड़ी संख्या में वकील भी अस्पताल पहुंच गए थे।
यादव मंगलवार को कोर्ट में सामान्य दिनों की तरह पहुंचे थे। दोपहर में महापौर पुष्यमित्र भार्गव हाईकोर्ट आए थे, उनसे उन्होंने मुलाकात भी की। कोर्ट परिसर में ही उन्हें हाथों में दर्द और अन्य परेशानी होने लगी। वे अपने एक साथी के साथ हाईकोर्ट में मौजूद डिस्पेंसरी पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें दवाई देने के साथ तुरंत इसीजी कराने के लिए अस्पताल जाने की सलाह दी।
इसके बाद वे अपने साथी की दोपहिया गाड़ी पर गोकुलदास अस्पताल पहुंचे। यहां जांच के लिए जब वे लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे तभी उनकी हृदयगति रुक गई। उन्हें डॉक्टर्स ने सीपीआर देने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक घर खातेगांव में किया जाएगा।
