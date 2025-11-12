Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

हाईकोर्ट में अचानक बिगड़ी वकील की तबीयत, आया हार्ट अटैक… मौत

MP High Court: मध्यप्रदेश के इंदौर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले 49 साल के वकील विकास यादव की हार्ट अटैक से मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Avantika Pandey

Nov 12, 2025

Indore MP High Court

Indore MP High Court हाईकोर्ट में अचानक बिगड़ी वकील की तबीयत, आया हार्ट अटैक (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP High Court: मध्यप्रदेश के इंदौर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले 49 साल के वकील विकास यादव की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उन्हें हाईकोर्ट परिसर में ही दर्द उठा था, जिसके बाद वे अपने साथी के साथ अस्पताल पहुंचे थे। बड़ी संख्या में वकील भी अस्पताल पहुंच गए थे।

हाईकोर्ट परिसर में हुआ हाथ में दर्द

यादव मंगलवार को कोर्ट में सामान्य दिनों की तरह पहुंचे थे। दोपहर में महापौर पुष्यमित्र भार्गव हाईकोर्ट आए थे, उनसे उन्होंने मुलाकात भी की। कोर्ट परिसर में ही उन्हें हाथों में दर्द और अन्य परेशानी होने लगी। वे अपने एक साथी के साथ हाईकोर्ट में मौजूद डिस्पेंसरी पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें दवाई देने के साथ तुरंत इसीजी कराने के लिए अस्पताल जाने की सलाह दी।

अस्पताल में आया हार्ट अटैक

इसके बाद वे अपने साथी की दोपहिया गाड़ी पर गोकुलदास अस्पताल पहुंचे। यहां जांच के लिए जब वे लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे तभी उनकी हृदयगति रुक गई। उन्हें डॉक्टर्स ने सीपीआर देने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक घर खातेगांव में किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

रेलवे मेंटनेंस के चलते 30 से ज्यादा ट्रेन प्रभावित, कई ट्रेनें रद्द, देखें लिस्ट
भोपाल
Train Cancelled

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Nov 2025 09:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / हाईकोर्ट में अचानक बिगड़ी वकील की तबीयत, आया हार्ट अटैक… मौत

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इरफान ने नाम बदल फांसा, धर्म परिवर्तन का दबाव, रोजे रखने और बुर्का पहनने को कहता था ‘हैप्पी पंजाबी’

MP news
इंदौर

एमपी में कमिश्नर की कड़ी कार्रवाई, कांग्रेस नेता को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित किया

Commissioner disqualifies Anwar Qadri for five years
इंदौर

तोड़े जाएंगे 186 मकान ! एमपी में तेजी से बनेंगी ‘मास्टर प्लान’ की सड़कें

प्रतिकात्मक फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)
इंदौर

अवैध खनन पर AI Satellite से निगरानी, किसानों के टॉयलेट देखकर भी भेज रहा ALERT, अधिकारियों का ठनका माथा

MP news AI False Alert of Illegal Mining in MP
इंदौर

गोवा-इंदौर स्लीपर बस में युवती से छेड़छाड़, ड्राइवर-कंडक्टर ने की अनसुनी तो मां को फोन किया फिर…

MP news
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.