इंदौर में दूषित पानी से हाहाकार केस में कड़ा एक्शन, इन अफसरों पर गिरी गाज, सीएम ने किया बड़ा ऐलान

गौरतलब है कि, शहर के भागीरथपुरा इलाके में बीते कुछ दिनों से लोग उल्टी-दस्त और पेट दर्द के साथ बुखार की समस्या से ग्रस्त थे और जिम्मेदारों से मामले की शिकायत कर रहे थे। जांच में पता चला कि, नर्मदा जल की मुख्य पाइपलाइन में लीकेज था, जो पुलिस चौकी के पास सार्वजनिक शौचालय के नीचे से गुजर रही थी। इससे गंदा पानी सीधे पीने के पानी में मिल गया, जिसके चलते अबतक 8 लोगों की जान जाने की जानकारी सामने आ चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा मरीज शहर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, जबकि करीब 1200 बीमारी की चपेट में हैं।