चप्पे-चप्पे पर 3000 पुलिसकर्मी, 31 दिसंबर की रात हुड़दंग करोगे तो थाने जाओगे…

MP News: नववर्ष की पूर्व संध्या पर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंदौर पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए है। 31 दिसंबर की रात हुड़दंग या कानून उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नरेट अलर्ट मोड पर है और शहरभर में विशेष निगरानी रखी जाएगी। पुलिस के अनुसार प्रमुख चौराहों, मॉल, पब, होटल, रेस्टोरेंट, फार्म में हाउस, कॉलोनियों के प्रवेश मार्ग और हाईवे से जुड़े इलाकों में चेकिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे। रातभर पेट्रोलिंग के साथ ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान चलाया जाएगा।