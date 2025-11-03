’28 करोड़’ की लागत से बनेगा 700 मीटर लंबा ‘सिक्सलेन ब्रिज’, बायपास के ऊपर से निकलेगा

वर्तमान की बात करें तो भोपाल बायपास रोड फोरलेन है। इसी वजह से सूखी सेवनिया में बनने वाले फ्लाइओवर फोरलेन प्रस्तावित था, लेकिन भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए विधायक रामेश्वर शर्मा ने सीएम से भोपाल-इंदौर रोड के खजूरी पर बनने वाले फ्लाइओवर का निर्माण सिक्सलेन किए जाने की मांग की। जिसके बाद दोनों फ्लाइओवर का निर्माण सिक्सलेन में ही किया जाना है।