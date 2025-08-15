90 डिग्री वाला ब्रिज हुआ री-डिजाइन, सहमति मिलते ही काम शुरु होगा

MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बने 90 डिग्री वाले ब्रिज की चर्चा देशभर में बनी रही। 90 डिग्री के एंगल को सुधारकर नया डिजाइन फाइनल कर लिया गया है। लोक निर्माण विभाग की ओर से इस डिजाइन को उच्च स्तरीय समिति के सामने पेश किया जाएगा। इस पर मंजूरी मिलते ही काम शुरु कर दिया जाएगा।
ऐशबाग आरओबी का लोकार्पण 15 जून के आसपास प्रस्तावित था, लेकिन 90 डिग्री वाला मोड़ चर्चाओं में आ गया। इसी दौरान लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों की कार्यप्रणाली पर कई सवालिया निशान खड़े हुए थे। जिसके बाद 90 डिग्री वाले मोड़ से जुड़े सात इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया था। सीएम डॉ मोहन यादव ने इंजीनियरों को स्पष्ट कह दिया था कि टर्न को सुधारे बिना ब्रिज पर यातायात शुरु नहीं किया जाएगा। नए डिजाइन को लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई और रेलवे विभाग के द्वारा सर्वे के बाद ही डिजाइन पर सर्व सम्मति दी गई है।
लोक निर्माण विभाग की ओर से आरओबी के दोनों तरफ बोगदा और ऐशबाग की तरफ टीन लगाकर रास्ते बंद किए गए हैं। ताकि ब्रिज पर कोई चढ़ न सके। ब्रिज का टर्न ठीक न होने तक पुल का यातायात नहीं खोला जाएगा। सुरक्षा के लिहाजे से डिजाइन को पहली प्राथमिकता दी जाएगी।