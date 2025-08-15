90 डिग्री वाला ब्रिज हुआ री-डिजाइन, सहमति मिलते ही काम शुरु होगा

ऐशबाग आरओबी का लोकार्पण 15 जून के आसपास प्रस्तावित था, लेकिन 90 डिग्री वाला मोड़ चर्चाओं में आ गया। इसी दौरान लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों की कार्यप्रणाली पर कई सवालिया निशान खड़े हुए थे। जिसके बाद 90 डिग्री वाले मोड़ से जुड़े सात इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया था। सीएम डॉ मोहन यादव ने इंजीनियरों को स्पष्ट कह दिया था कि टर्न को सुधारे बिना ब्रिज पर यातायात शुरु नहीं किया जाएगा। नए डिजाइन को लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई और रेलवे विभाग के द्वारा सर्वे के बाद ही डिजाइन पर सर्व सम्मति दी गई है।