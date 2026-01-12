आदेश जारी…एमपी के इस जिले में ’14 जनवरी’ को रहेगा स्थानीय अवकाश

public holiday
Public Holiday: साल 2026 में सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले होने वाली है। जानकारी के लिए बता दें कि मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में वर्ष 2026 के दौरान चार दिनों का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। शहर में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर स्थानीय अवकाश रहेगा। इस दौरान सभी शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे।
राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि कुछ समय पहले ही साल 2026 की छुट्टियों का सरकारी कैलेंडर जारी कर दिया गया था, जिसमें 23 के लगभग सार्वजनिक अवकाश दिए गए हैं।
14 जनवरी (बुधवार) — मकर संक्रांति के अवसर पर भोपाल में स्थानीय अवकाश रहेगा।
25 सितंबर (शुक्रवार) — अनंत चतुर्दशी पर राजधानी भोपाल में अवकाश घोषित किया गया है।
19 अक्टूबर (सोमवार) — महानवमी के दिन सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे।
3 दिसंबर (बुधवार) — भोपाल गैस त्रासदी बरसी दिवस पर केवल भोपाल शहर में अवकाश रहेगा।
बता दें कि मध्यप्रदेश में पहले की तरह 5-डे वर्किंग कल्चर ही प्रभावी रहेगा। शनिवार और रविवार को दफ्तर पूरी तरह बंद रहेंगे। हालांकि शासन स्तर पर ड्यूटी के घंटे बढ़ाने पर विचार किया गया था, लेकिन फिलहाल समय सारणी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पूरे वर्ष में कुल 104 शनिवार और रविवार पड़ रहे हैं। बता दें कि जहां एक ओर कर्मचारियों को फायदा हुआ है तो वहीं थोड़ा नुकसान भी हुआ है।
साल 2026 में 6 प्रमुख त्योहार और महापुरुषों की जयंतियां शनिवार या रविवार के दिन पड़ रही हैं। साप्ताहिक अवकाश के दिन ही त्योहार आने के कारण कर्मचारियों को इन छुट्टियों का अतिरिक्त लाभ नहीं मिल पाएगा।
