आदेश जारी…एमपी के इस जिले में ’14 जनवरी’ को रहेगा स्थानीय अवकाश

बता दें कि मध्यप्रदेश में पहले की तरह 5-डे वर्किंग कल्चर ही प्रभावी रहेगा। शनिवार और रविवार को दफ्तर पूरी तरह बंद रहेंगे। हालांकि शासन स्तर पर ड्यूटी के घंटे बढ़ाने पर विचार किया गया था, लेकिन फिलहाल समय सारणी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पूरे वर्ष में कुल 104 शनिवार और रविवार पड़ रहे हैं। बता दें कि जहां एक ओर कर्मचारियों को फायदा हुआ है तो वहीं थोड़ा नुकसान भी हुआ है।

